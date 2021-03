Dette var Gabrielsens kampsaker: – Han kom fra gulvet og glemte det ikke

Hans-Christian Gabrielsens kjempet for pensjon fra første krone, var sentral i Aps gasskraftkompromiss og sa aldri nei til et møte om skogbruk.

GASSKRAFTSAKEN: Trond Giske og Hans-Christian Gabrielsen beskrives som hovedarkitektene bak det historiske kompromisset. Vis mer byoutline Espen Sjølingstad Hoen, VG

Tirsdag kom meldingen om at LO-leder Hans-Christian Gabrielsen har gått bort 53 år gammel.

Samme dag skulle han ha vært i møte med næringsministeren om Hydros salg av valsevirksomheten, sammen med flere LO-forbund og lokale tillitsvalgte.

Noe av det siste LO-leder Hans-Christian Gabrielsen engasjerte seg i var utsiktene for de 650 ansatte på Hydros valseverk i Holmestrand og på Karmøy.

Senest fredag gikk Gabrielsen hardt ut mot Hydros avgjørelse om å selge valsevirksomheten, som har 650 ansatte.

Tirsdag morgen satt leder Frode Alfheim i Industri Energi arbeidsutvalget i forbundet da han fikk beskjeden om Gabrielsens bortgang.

– Jeg skulle egentlig akkurat ut for å ringe til Hans-Christian for at vi skulle forberede oss til møtet med Nybø om Hydro-saken, sier han til E24.

– Jeg snakket med ham sent i går, og da var vi høvelig enige om hvordan vi skulle gjøre dette, fortsetter Alfheim.

MINNES: Lys og blomster er lagt ned utenfor LO-bygget på Youngstorget i Oslo tirsdag kveld. Vis mer byoutline Fredrik Hagen / NTB

– Forferdelig trist

Næringsminister Iselin Nybø (V) har tirsdag lagt ut en melding på Facebook om Gabrielsens bortgang:

«Å lese at han nå er død er både et sjokk og forferdelig trist. I våre mange møter og telefonsamtaler har han alltid vist sitt engasjement for arbeidstagere, arbeidsplasser og bedrifter», skriver Nybø.

Gabrielsen ble leder i LO i 2017, etter å ha vært organisasjonens andre nestleder fra 2013.

Han døde i sitt hjem på Slemmestad.

Hans-Christian Gabrielsens karriere Fra 2017 var Gabrielsen LO-leder. Før dette var han LOs andre nestleder fra 2013.

Fra 1996–2003 var han forbundssekretær i Fellesforbundet, og i 2003 ble han andre nestleder i Fellesforbundet.

Gabrielsen representerte Arbeiderpartiet i Røyken kommunestyre i perioden 1995–2003, og ledet Røyken Arbeiderparti 1999–2001. Han var nestleder i Buskerud Arbeiderparti fra det samme året.

Hans-Christian Gabrielsen hadde fagbrev som prosessoperatør ved Tofte Industrier, og var ansatt her fra 1984 til 1995. Han hadde flere verv i den lokale fagbevegelsen, blant annet som nestleder og leder i Tofte og Hurum Fagforening. Kilde: Store norske leksikon og LO Vis mer vg-expand-down

«BAUTA»: Hans-Christian Gabrielsen tok over som LO-sjef i 2017. Her sammen med daværende rådgiver Norvald Mo i 2006, da Gabrielsen var nestleder i Fellesforbundet. Vis mer byoutline Svein E. Furulund, Aftenposten

Sentral i gasskraftsaken

Arbeiderparti-politiker Trond Giske er en av dem som kjente Gabrielsen godt. Tirsdag ser Giske tilbake på 20 år som kolleger og venner.

– Han var på en måte personifiseringen av bevegelsen han ledet. Han var helt og holdent på arbeidsfolks side, han brant for vanlige folks levekår og arbeidsforhold, sier Giske til E24.

– Han kom fra gulvet og glemte ikke sitt opphav.

Gabrielsen var lenge selv en av gutta på gulvet. Fra 1984 til 1995 var han prosessoperatør på Tofte Industrier.

Giske sier han fikk særlig stor respekt for Hans-Christian Gabrielsen i forbindelse med gasskraftsaken i 2005, der de to var hovedarkitektene bak det som ble omtalt som et «historisk kompromiss».

Gasskraftsaken var en politisk strid der partene var uenige om hvorvidt de skulle bygge ut gasskraftverk eller ikke.

Bildet av Trond Giske og Hans-Christian Gabrielsen fra 2005 og arbeidet med gasskraftsaken. Vis mer byoutline Espen Sjølingstad Hoen, VG

Giske hadde da så vidt påbegynt sin andre periode som stortingsrepresentant og ledet Aps såkalte innovasjonsutvalg. Det tok Fellesforbundets nestleder Hans-Christian Gabrielsen del i.

– Som AUF-leder hadde jeg stått i front i kamp mot gasskraft, mens Gabrielsen som Fellesforbundet-mann selvfølgelig var på alt som luktet av industri.

Det endte med en enighet om å gi grønt lys til bygging av gasskraft, under visse forutsetninger. Det skal Gabrielsen ha sin del av æren for, sier Giske.

– Han så at det var en fastlåst konflikt, men var opptatt av å finne noe vi kunne enes om. Da lærte jeg ham å kjenne som en klok og reflektert person som ikke hadde noe behov for egenmarkering, men som var lyttende og opptatt av å finne løsninger.

Kjempet for forutsigbarhet

I forbindelse med utnevnelse av ny LO-leder etter Gerd Kristiansen tid, trakk Gabrielsen i et intervju med VG frem bekjempelse av arbeidsledighet som den viktigste prioriteringen for LO i årene fremover:

– I en tid med rekordhøy ledighet er bekjempelse av den viktigst. Tiltak må til og nye jobber skapes. Og det viktigste av alt er en omfattende og langvarig satsing for å få ungdommen utdannet slik at de har kompetanse til å gå inn i gode kvalitetsjobber, sa han til avisen den gang.

I intervjuet i 2016 trakk han også frem satsing på kompetanse og kamp mot useriøse selskaper.

Under coronapandemien har Hans-Christian Gabrielsen blant annet vært tydelig på at det må bli slutt på «kortvarige og usikre tiltakspakker».

Hans-Christian Gabrielsen under en pressebrief i fjor. Vis mer byoutline Ole Berg-Rusten

– Det har handlet om å sikre jobb og inntekt for vanlige folk, sier Wegard Harsvik i LO.

Som leder for samfunnskontakt og strategisk arbeid har han jobbet tett med Gabrielsen.

– Det siste året har han kjempet for at coronatiltakene skal legge til rette for forutsigbarhet over tid for. For eksempel at permitteringsordningen måtte være såpass langsiktig at folk kunne vite om de hadde penger til husleie. Ikke bare neste uke, men neste måned.

Alltid klar for et møte om skogbruk

Harsvik forteller om en engasjert, men samtidig sindig sjef.

– Det kunne hende rådgivere ville få ham til å fleske til litt mer for å få klikkvennlige overskrifter, men nei. Det skulle være saklig.

Blant sakene Hans-Christian Gabrielsen brant for, var EØS-avtalen, sier Harsvik til E24.

– Han var en mann som lette etter løsninger. EØS-avtalen så han på som et nasjonalt kompromiss som ga den nødvendige forutsigbarheten til norsk industri og næringsliv.

Gabrielsen jobbet i sine yngre dager selv i treforedlingsindustrien som prosessoperatør. Engasjementet for den næringen tok han med seg hele veien til toppen av LOs hovedkontor i Folkets Hus i Oslo.

– Var det mulig å få til et møte om skogbruk, var han alltid klar for det, sier Harsvik.

Wegard Harsvik forteller at Gabrielsen ikke var en som hyttet med neven og dundret i bordet, men at han «jammen kunne bli engasjert».

– Særlig i kampen mot forskjeller, da kunne han reagere sterkt på det han så på som urettferdig og smålig. Som kampen for pensjon fra første krone, noe en million personer ikke har rett på i dag. Og at dette i særlig grad rammer lavtlønnede kvinner.

1. MARS: Hans-Christian Gabrielsen deltok på fanemarkeringen på Svinesund. Kravet er at regjeringen får på plass en økonomisk kompensasjonsordning for grensependlerne. Vis mer byoutline Berit Roald, NTB

Respekt, trygghet og sindighet

Tidligere LO-leder Gerd-Liv Valla forteller at hun hadde mye kontakt med Gabrielsen.

– Jeg vil si at han var et varmt og omsorgsfullt menneske.

Hun bruker ordene «respekt, trygghet og sindighet» når hun beskriver Gabrielsens tid som LO-leder.

– Han sto grunnstøtt på arbeiderbevegelsens grunn. Han hadde bakgrunn fra gølvet, og han kjempet for et trygt og godt arbeidsliv. Jeg tror hele verdigrunnlaget til LO var Hans Christians verdigrunnlag. Han var en person man kunne stole på, sier Valla.