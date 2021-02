Influencer-pilot ferdig i SAS etter 36 år

Tirsdag leverte den populære SAS-piloten Björn Lundström, også kjent som bjornpilot, inn sin uniform etter lang tjeneste: – Jeg ble overrasket, sier han til E24.

Björn Lundström har delt sin hverdag som SAS-pilot på flere sosiale medier. Vis mer byoutline Privat

Björn Lundström (64) skriver på sin profil på Instagram, under navnet bjornpilot, med 102.000 følgere at han ikke lenger jobber i SAS, etter å ha vært ansatt i 36 år.

– Jeg fikk beskjed for rundt tre uker siden om at jeg ble fristilt. Jeg ble overrasket og synes det var kjedelig, sier han til E24.

Lundström har delt fra sin hverdag som pilot på både Instagram og YouTube, på sistnevnte har han 101.000 følgere.

– Jeg har en følelse av at SAS ikke likte at jeg var på sosiale medier, sier han.

Resumé har tidligere skrevet at piloten ikke lenger fikk ta bilder eller filme når han flyr.

Björn Lundström sier at det var nettopp jobben i SAS som gjorde at han ble interessert i sosiale medier.

Han ønsker ikke å kommentere nærmere hvorfor han ikke lenger jobber for SAS.

Skryter av ansattes aktivitet på sosiale medier

– Vi kommenterer aldri saker om enkelte ansatte og deres ansettelser, sier pressesjef i SAS Sverige Freja Annamatz.

Hun sier at på grunn av krisen flybransjen nå går gjennom har de måttet si opp over 5.000 ansatte, men at de setter pris på at ansatte er aktive i sosiale kanaler:

– SAS er et selskap med flere tusen ansatte, hvorav mange er aktive i sosiale kanaler, noe vi er stolte og glade for.

Hun sier videre at de ser at innleggene og engasjementet på forskjellige plattformer er viktig for SAS sin merkevare og for å kommunisere med målgruppene.

– Derfor er vi veldig glade for at SAS har et stort antall aktive ansatte med kontoer, mange med følgere.

Vil fly elfly og holde foredrag

Lundström sier han vil fortsette med sosiale medier, og at han nå vil spille inn videoer fra hjemmet sitt og ikke fra cockpiten.

Han har også andre planer for fremtiden:

– Jeg skal fly elfly, fordi jeg er opptatt av miljøaspektet. Så har jeg lyst til å holde foredrag, sier han.

På Instagram skriver han at han kommer til å savne kollegene sine og passasjerene, men at han fortsatt kommer til å reise.

Selv om han ikke lenger jobber i SAS vil Lundström fortsette med sosiale medier. Vis mer byoutline Privat