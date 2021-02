Virke-anslag: Treningssenterbransjen mistet omsetning på 1,3 mrd. i fjor

Mer enn hver tredje treningssenterkunde har fryst medlemskapet, og hvert tiende medlem har sagt opp abonnementet under coronakrisen, ifølge Virkes medlemsbedrifter.

SMITTEVERN: Robin Gravrok var én av dem som brukte de siste minuttene på Myrens Treningssenter før det stengte ned i november. Sjefen for det store Oslo-senteret, Alexandra Angelil, håper hun ikke har mistet for mange medlemmer som følge av nedstengingen gjennom vinteren. Vis mer byoutline Brian Cliff Olguin

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

Etter et meget sterkt år for treningssenterbransjen i 2019 ser det ut som pandemien har slått omsetningen i bransjen tilbake på nivåer sist sett i 2012.

En av dem som har kjent coronakrisen på kroppen er senterleder ved Myrens treningssenter i Oslo, Alexandra Angelil.

Hun sier at ti prosent medlemsfrafall er lite sammenlignet med det hennes senter har opplevd det siste året.

– Jeg antar at det for oss dreier seg om 20 prosent av medlemmene. Folk blir jo utålmodige, sier Angelil. Hun er også medeier i treningssenteret.

Hun har holdt stengt seks av de siste 12 månedene, og krysset fingrene for at hun fikk åpne denne uken. Onsdag ble hun imidlertid nok en gang skuffet, da Oslo kommune opplyste om at sentrene må holde stengt i ytterligere to uker til – i første omgang.

Les også Sats-sjefen forventer å få gjenåpne treningssentre i Oslo: – Kan ikke forsvare å holde stengt

SKUFFET: Deleier og senterleder ved Myrens i Oslo, Alexandra Angelil, har fulgt skuffet med på flere pressekonferanser hvor treningssentrene gang på gang har måtte holde stengt som følge av smittehensyn. Vis mer byoutline Brian Cliff Olguin

Tilbake til 2012-nivå

Virke anslår en omsetningsnedgang på 23,7 prosent fra 2019, som var et rekordår for treningssenterbransjen.

Det betyr at omsetningen svekkes med mer enn 1,3 milliarder kroner, og man er tilbake på nivåer sist sett i 2012.

– Det har vært et dramatisk år for treningssenterbransjen, det viser jo tallene når 97 prosent av våre medlemsvirksomheter rapporterer å ha permittert det siste året, sier Virke-topp Ivar Horneland.

Horneland mener sentrene må få åpne i Oslo og andre norske byer, og at kommunene må være åpne for at man kan forsterke smitteverntiltakene om smitten øker lokalt.

– Men finnes det smitteverntiltak som kan beskytte godt nok mot det muterte viruset?

– Jeg er ingen ekspert på smittevern, men jeg mener vi må være nysgjerrige på hvordan vi kan holde ting åpent – samtidig som vi øker smittevernet der hvor det er utbrudd. Min opplevelse er at bransjen har vært gode på smittevern, sier han.

Virke-topp Ivar Horneland mener norsk næringsliv må få kontantstøtte fra staten så lenge pandemiens smitteverntiltak påvirker virksomhetene. Vis mer byoutline Siri Øverland Eriksen

Grusom start på 2021

Nøyaktig hvor mange som har forsvunnet ut av norske treningssentre det siste året er usikkert, men Angelil er redd for at flere frafalne aldri kommer tilbake.

– Det kommer nok et rush tilbake når vi åpner, men vi går jo glipp av høysesongen nå på vinteren, og så har nok noen også funnet alternative måter å trene på, sier Myrens-toppen.

– Vi er nok ikke tilbake der vi var før krisen før i 2022, sier hun.

Hun sier den andre bølgen rammet mye hardere enn den første smittebølgen for et år siden, men at januar og februar i år har vært den verste perioden i pandemien så langt. Dette er nemlig vanligvis de to viktigste månedene for bransjen.

Virke-sjefen tror imidlertid at frafallet av medlemmer ikke vil bli langt verre enn det var da de tok temperaturen på bransjen før nedstengingen i vinter.

– Medlemsfrafall er jo en uheldig utvikling som har pågått siden pandemien startet. Det så vi nå senest med fremleggelsen av Sats siste kvartalstall. De siste tallene for bransjen har vi ikke ennå, men vi tror ikke på særlig endring i det bildet, sier Horneland.

Les også Coronakrisen ga kraftig medlemsfall

Venter at kompensasjonsordning forlenges – på nytt

Når det bare er dager igjen til statens kontantstøtten for bedrifter går ut, er Virke-sjefen som vanlig klar på at denne må forlenges.

– Så lenge det er pandemi og bransjen rammes, forventer vi at det finnes en kompensasjonsordning, sier Horneland.

Det har så langt vært få treningssentre som har gått konkurs. Siden nedstengingen i mars i fjor har 10 treningssentre gått konkurs på landsbasis, noe som er to flere enn året før.

De aller fleste treningssenterkjedene har mottatt kontantstøtte fra staten, og landets største kjede, Sats, har mottatt til sammen 72,12 millioner kroner i støtte for selskapene Sats Norway, Sats Grenland og Sats Vest.

Under kan du søke opp hva landets andre treningssentre har fått i støtte.

Publisert: Publisert: 20. februar 2021 10:59