Matbutikk i Sandnes konkurs for andre gang

I 2019 gikk Sandnes Dagligvarer AS konkurs. Et nytt selskap, Sandnes Mat, ble opprettet og driften fortsatte. Men nå har også Sandnes Mat gått konkurs.

Det er Brønnøysundregistrene som melder at det er åpnet konkurs i boet til dagligvareforretningen Sandnes Mat AS.

Butikken eies av Ardalan Kawany og Helge Tunheim. De har 50 prosent hver.

Advokat Håkon Halvorsen er bostyrer og første skiftesamling blir holdt 8. april i Jæren tingrett.

Sommeren 2019 var første gangen matbutikken i Sandnes gikk konkurs. Da uttalte daglig leder Ardalan Kawany følgende til Sandnesposten:

– Butikken var i realiteten aldri stengt. Et nytt selskap har overtatt, og de heter Sandnes Mat AS. Vi har drevet her i rundt 20 år nå. Vi hadde litt trøbbel med mye utestående fra kunder og lignende, men nå organiserer vi driften på en annen måte.

Men nå - halvannet år senere - er altså butikken konkurs.

