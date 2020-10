Tre millioner rett i foret til Norges fremste rapduo

Travelt konsertår sørget for rekordresultat for Karpe i 2019. Magdi og Chirag tok utbytte på til sammen tre millioner kroner i fjor.

PÅ TURNE: Rapduoen Karpe er kjent for hitlåter som «Spis din syvende sans», «Lett å være rebell i kjellerleiligheten din» og «Rett i foret». Vis mer byoutline Gonzales Photo/Christer Haavarstein

Etter et hvileår uten konserter i 2018, var Norges fremste rapduo Karpe (tidligere Karpe Diem) tilbake på scenen i fjor.

Norgesturneen i forbindelse med albumet SAS PLUS / SAS PUSSY bidro til inntekter på 32,3 millioner kroner.

Med kostnader på i overkant av 25 millioner kroner satt Karpe Diem AS, hvor de to musikerne eier 50 prosent hver, igjen med 5,3 millioner kroner i årsresultat.

2019 ble dermed et rekordår rent økonomisk for Karpe, etter at forrige konsertår 2017 hadde gitt 23 millioner i inntekter og et resultat på 3,1 millioner.

– Forskjellen kommer av at vi investerte i tre spektakulære Spektrum-show i 2017, og i 2019 gjorde vi utelukkende klubbturné og et knippe festivaler, skriver Karpe-manager Silje Larsen Borgan i en e-post til E24.

Ifølge Borgan gikk 2019 helt etter planen, og albumet på en knapp halvtime ble svært godt mottatt.

Silje Larsen Borgan er Karpes manager. Vis mer byoutline Thomas Andersen / TV 2

Som følge av suksessen tok Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid og Chirag Rashmikant Patel utbytte på 3 millioner kroner fra selskapet, altså 1,5 millioner til hver. Det er én million mer enn året før.

Planlegger konsert-bonanza

I 2020 har det vært full stopp for konserter siden coronavirus-utbruddet i mars. Det er imidlertid mange andre artister som har blitt langt hardere rammet enn Karpe.

– 2020 skulle holdes av til planlegging av konsertene i Spektrum og gjennomføring av en eksklusiv opplevelse for 100 fans fordelt på fem kvelder i Skien, så utrolig nok er vi ikke rammet av begrensningene i år, skriver Borgan.

I august 2021 har Karpe planlagt hele ti konserter i Spektrum. Opptil 100.000 publikummere vil potensielt få sett showet.

Det kan sørge for massive inntekter til rapduoen. Med billettpriser fra 630 kroner og opp til over det dobbelte, vil ti utsolgte konserter sørge for at publikum betaler mange titall millioner kroner for å komme inn.

Dersom ikke coronaviruset fremdeles herjer da.

– Vi planlegger ti helt elleville show i Spektrum og følger nøye med på utviklingen for 2021, skriver Silje Larsen Borgan.

