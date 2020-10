Nytt milliardresultat for laksearving

Salmar-arving Gustav Magnar Witzøe fikk et resultat etter skatt på 2,4 milliarder kroner i investeringsselskapet Kvarv AS i fjor. I årsberetningen kommer laksekonglomeratet med en hilsen til Jan Tore Sanner.

Gustav Magnar Witzøe sitter på milliardverdier i investeringsselskapet Kvarv. I 2019 økte selskapet inntektene ytterligere. Vis mer byoutline Håkon Mosvold Larsen / NTB

På toppen av Witzøe-familiens forretningsimperium er Kvarv AS, som blant annet sitter på majoriteten av aksjene i laksegiganten Salmar.

Investeringsselskapets fikk en omsetning på 18,8 milliarder kroner i fjor, en oppgang fra 17,9 milliarder året før, viser selskapets årsregnskap.

På bunnlinjen satt Witzøe-selskapet igjen med 2,4 milliarder kroner, ned fra 2,6 milliarder i 2018.

Siden Kvarv ble stiftet i 2014 har selskapet sittet igjen med totalt 12,7 milliarder kroner i årsresultat.

– Mer opptatt av langsiktige muligheter

27-åringen Gustav Magnar Witzøe sitter på bortimot alle aksjene i investeringsselskapet, men faren Gustav Witzøe kontrollerer likevel selskapet gjennom å ha majoriteten av såkalte a-aksjer, som gir stemmerett.

– Vi er mer opptatt av de langsiktige strategiske mulighetene ennå til å vurdere kortsiktige mål, skriver Gustav Witzøe på spørsmål om hvordan inneværende år ser ut.

Ellers henviser han til årsberetningen.

I årsberetningen til Kvarv AS kommer Witzøe-selskapet også med en liten hilsen til skattemyndighetene.

– Vi fremlegger et imponerende resultat for konsernet på over 2,4 milliarder kroner. Konsernets selskaper vil dessuten innbetale 639 millioner kroner i skatt – noe som vi håper også vil glede Finansdepartementet, skriver selskapet.

Magasinet Forbes beregner sønnen Gustav Magnar Witzøes formue til 21,56 milliarder kroner, som setter 27-åringen på fjerdeplass over verdens rikeste under 30 år.

Hele Witzøe-familiens formue beregnet Kapital til 33,5 milliarder kroner i fjor, som plasserer faren Gustav Witzøe på 6. plass over landets rikeste, opp tre plasser fra fjoråret.

Eiendeler til 25,6 milliarder

Kvarv-konsernet har om lag 4.600 ansatte, hvorav de fleste innenfor sjømatbransjen.

Konsernet hadde ved utgangen av året også mindre eierinteresser i børsnoterte selskaper som DNB, Equinor, Telenor, Aker, Yara, Bonheur og Norbit.

Ved utgangen av fjoråret satt Kvarv på eiendeler verdsatt til 25,6 milliarder kroner, opp fra 20,8 milliarder året før.

Eiendomsinvesteringer i Trondheim

I tillegg til sjømatkonsernet driver Witzøe junior også med eiendomsutleie i Trondheim sammen med samarbeidspartner Mats Østgaard Pettersen gjennom selskapet Solsiden AS, som leier ut restaurantlokaler på Solsiden i Trondheim.

Witzøe og Pettersen kjøpte selskapet i 2016, og har siden den gang hatt en samlet inntekt på over 85 millioner kroner, med et samlet overskudd etter skatt på 29,68 millioner kroner.

Gustav Magnar Witzøe leier ut en rekke restaurantlokaler på Solsiden i Trondheim sammen med samarbeidspartner Mats Østgaard Pettersen. Vis mer byoutline Gorm Kallestad/NTB scanpix

I fjor kunne duoen notere seg en inntekter på 21,7 millioner kroner i 2019, opp med om lag 140.000 kroner fra året før. Årsresultatet endte på 7,14 millioner kroner, omtrent det samme som året før.

I tillegg til eiendomsinvesteringer har Gustav Magnar Witzøe har blant annet satt penger på videoappen Gobi, gründerbedriften Moviemask og Key Butler, en tilleggstjeneste for rengjøring av Airbnb-leiligheter.

