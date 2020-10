Konkurransetilsynet avslutter etterforskning av Circle K og YX

Konkurransetilsynet mistenkte ulovlig prissamarbeid på drivstoff. Nå avsluttes etterforskningen etter grep fra Circle K og YX.

Publisert: Oppdatert: 15. oktober 2020 09:28 , Publisert: 15. oktober 2020 08:58

Saken oppdateres

Konkurransetilsynet avsluttet etterforskningssaken mot Circle K og YX torsdag.

Dette kommer frem i en pressemelding fra konkurransetilsynet.

Etterforskningssaken ble opprettet i fjor høst, etter at det var mistanke om at Circle K og YX samarbeidet om fastsettelse av drivstoffpriser.

Mistankene kom etter funn i tilsynets overvåkning, som startet i 2016 på grunn av en vurdering om at markedet er «vesentlig begrenset».

Overvåkningen gjorde at drivstoffselskapene er pålagt å sende inn informasjon om blant annet priser, salgsvolum og innkjøpsvilkår til Konkurransetilsynet på halvårlig basis.

– Høsten 2017 observerte vi en endring i det ukentlige prismønsteret som bidro til en mistanke om et mulig ulovlig samarbeid, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

Nå har Circle K og YX gått med på å slutte å publisere drivstoffpriser på nett, som konkurransetilsynet mener la til rette for parallelle nasjonale pumpeprisløft.

Endret prismønster

Frem til 2017 ble pumpeprisene på bensinstasjonene økt til veiledende priser hver mandag og torsdag.

I slutten av november 2017 kunngjorde Circle K at de endret det ukentlige prismønsteret, som da skjedde på tilfeldige dager.

Prismønsteret har da fungert slik at på dager der Circle K har økt pumpeprisene, har de først publisert en veiledende pris på sine nettsider klokken åtte om morgenen, før begge bensinstasjonene økte prisene samtidig to timer etter publisering.

Deretter var det flere aktører i bransjen som fulgte etter.

Konkurransetilsynet har kontaktet flere

I fjor var E24 i kontakt med flere selskaper som bekreftet at tilsynet har kontaktet dem i forbindelse med etterforskningen, og bedt om informasjon.

Postlistene til tilsynet viser at blant andre disse selskapene leverte informasjon om sin prissetting så sent som i fjor sommer: Circle K, Uno-X Energi, St1 Norge, Oljeleverandøren AS, Olje og Energisenteret, Certas Energy og Best Stasjon.

I fjor kunne Circle K bekrefte at de hadde vært i kontakt med konkurransetilsynet, der de har bedt om opplysninger.

– Circle K vil samarbeide med Konkurransetilsynet og gi dem full tilgang til den informasjonen de etterspør og ønsker seg, sa Knut Hilmar Hansen, kommunikasjonssjef Circle K Norge, til E24.

YX Norge bekreftet også at tilsynet hadde bedt om opplysninger fra selskapet. Daglig leder Thor Kristian Korsvold i YX Norge lover at de er samarbeidsvillige:

– Vi vil naturligvis samarbeide med tilsynet, svare på spørsmål, og overlevere all informasjon de til enhver tid etterspør, fortalte Korsvold til E24.

Avslutter publisering av drivstoffpriser

I meldingen står det at Circle K og XY ikke er enige i konkurransetilsynet bekymring, men har likevel gjort tiltak for å avslutte publiseringen av veiledendedrivstoffpriser på sine nettsider.

Selskapene kan heller ikke publisere noe annet som vil kunne gi konkurrentene liknende informasjon om drivstoffprisene.

– Tiltakene skal bidra til at det blir mindre forutsigbarhet for konkurrenter om når prisene skal opp, og til hvilket nivå, skriver Marita Skjæveland, nestleder i avdeling for bygg, industri og energi i Konkurransetilsynet i meldingen.

– Slik kan tiltakene bidra til at aktørene i drivstoffmarkedet fastsetter priser på selvstendig grunnlag.

I meldingen står det at konkurransetilsynet vil fortsetter å overvåke drivstoffmarkedet.

Dersom Circle K og XY ikke følger tiltakene vil etterforskningen gjenåpnes, og fatte et mulig vedtak om overtredelsesgebyr.

