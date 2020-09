Familier kan tape over 100.000 kroner på språkreisekonkurs

Konkursen i språkreiseselskapet STS Education setter flere familier i en usikker økonomisk situasjon.

Det svenske morselskapet STS Education AB skylder over 65 millioner svenske kroner til familier verden over. Det er ikke sikkert alle får pengene tilbake. Vis mer byoutline Photofusion/REX / REX

Publisert: Oppdatert: 30. september 2020 21:43 , Publisert: 30. september 2020 19:56

Språkreiseselskapet STS Education begjærte seg konkurs tidligere i september, en drøy måned etter morselskapet STS Education AB ble begjært konkurs i Sverige.

Nå står familier igjen uten pengene som skulle vært betalt tilbake fra selskapet. På en Facebook-gruppe anslår flere at de kan tape store summer.

E24 har vært i kontakt med Nikolai Myrvoll-Larsen, der datteren skulle dratt på utveksling i USA denne høsten. Han venter fortsatt på en tilbakebetaling på over 100.000 kroner.

Samlet skylder morselskapet 65 millioner svenske kroner som er forskuddsbetalt av kunder i flere land.

Bostyrer Johan Sölveland i advokatfirmaet Glimstedt bekrefter at det er en risiko for at familiene ikke får tilbake pengene.

– Bevisst villedet

Myrvoll-Larsen forteller at foreldrene til flere ungdom som skulle på utveksling deltok i et infomøte 17. juni der de ble fortalt av selskapet at det ikke var fare for konkurs, og at de trygt kunne betale inn resterende beløp for språkreisen.

Administrerende direktør, John Cedergårdh, forteller derimot i et intervju med svenske Ttela, at selskapet har vært igjennom en omstrukturering, som satte dem i en spesielt sårbar situasjon under corona.

– Det virker usannsynlig at de ikke har visst om dette, og bevisst villedet oss foreldre for å sikre seg penger, sier Myrvoll-Larsen til E24.

Han forteller videre at selskapet har understreket at alle regninger måtte innbetales av familiene, slik at de ikke skulle ende opp med høye avbestillingsgebyrer.

Under møtet i sommer var det flere familier som hadde holdt igjen på betalingen, nettopp på grunn av usikkerheten rundt avreise og corona.

Dette skal da ha blitt betalt inn av flere familiene, ettersom STS fortalte at det ikke var noen grunn til bekymring.

«På tidspunktet der informasjonsmøtet ble holdt var det ikke snakk om at selskapet skulle gå konkurs eller sto i fare for å gjøre det», bekrefter landssjefen i Norge og Danmark, Martine Mamen Fonseca, i en e-post til E24.

Les hele svaret fra STS under.

Dette svarer STS «Vårt største fokus akkurat nå er å ta hånd om de elever som er på utveksling og de som har planlagte utvekslingsopphold og språkreiser i vente» skriver landssjefen i Norge og Danmark, Martine Mamen Fonseca, i en e-post til E24. Hun skriver videre at elevene som nå er ute på utveksling vil bli tatt hånd om av deres nordiske team som jobber for STS Education AB i Sverige. Ifølge Fonseca har alle kunder som har booket og planlagt en reise gjennom STS fått tilbud om å fortsette reisen sin under det som vil bli det nye STS. E24 har fått bekreftet at det svenske selskapet Goldcup 25660 AB har kjøpt opp morselskapet i Sverige. Selskapet vil endre navn til STS Education Group AB etter overtagelse. «Våre samarbeidspartnere i vertslandene vi jobber med er ikke påvirket av den norske konkursen og de vil fortsette å ta seg av våre norske elever på stedet» skriver hun. Hun bekrefter videre at det er Covid-19 samt restriksjoner som viruset har medført, som har vært det som forårsaket og ledet STS Education AS inn i konkurs. Den samlede gjelden for STS Education AS er på 138.000 kroner. Gjelden til morsselskapet i Sverige ligger derimot på nesten 150 millioner svenske kroner. Vis mer vg-expand-down

«Økonomiske gisler»

E24 har sett en epost fra STS Education, som ble sendt til foreldrene mandag 3. august. Der informerer de om at de vil fortsette med programmet til USA, og tilbyr foreldrene fire forskjellige alternativer.

Valget sto mellom å fortsette programmet, bytte destinasjon, flytte reisen til en senere dato, eller kansellere programmet.

Dersom familiene valgte å kansellere programmet fikk de tre dager på å bestemme seg, i tillegg til at STS beholdt 20.000 kroner i avbestillingsgebyr.

Myrvoll-Larsen mener dette satte familier i en usikker situasjon og familien så derfor en eneste utvei, å avbestille reisen.

«Spesielt sett i lys av at andre utvekslingsorganisasjoner har avlyst, selv for ungdommer som har fått vertsfamilier og hvor alt var mer klart. Vi føler at vi sitter som økonomiske gisler her, og det er en kundebehandling under enhver kritikk etter vår mening» skriver han i en e-post til STS.

Som svar skriver landsjefen i STS Education at de ikke ser det som sannsynlig at reisen avlyses underveis, men at de ikke tvinger noen ungdommer til å foreta reisen. De utvidet derfor fristen for et svar med en uke.

Myrvoll-Larsen-familien avbestilte deretter formelt reisen 18. august.

En måned uten penger på konto

STS Education viser stor forståelse overfor Myrvoll-Larsen, og kansellerer programmet til datteren deres. Det blir bekreftet i epostutvekslingen som E24 har sett.

Beløpet, som familien forventet å være i banken innen to uker, lå på til sammen 104.120 kroner.

Over én måned etter avbestilling har pengene enda ikke kommet på konto. I tillegg har både STS Education AS og morsselskapet begjært seg konkurs.

– Selv om penger er bekreftet refundert til de som selv har valgt å avbestille, har ingen penger blitt utbetalt. Nå har også noen fått mail om at krav må rettes til morselskap i Sverige som da er konkursbo, sier Myrvoll-Larsen.

Ifølge en e-post fra STS blir foreldrene nå rettet til det svenske advokatselskapet Glimstedt, der de kan søke om tilbakebetaling.

– Det kan virke som bedriftsøkonomiske valg og spekulasjon i konkurs kan ha gått på bekostning av kundene i dette tilfellet, forteller Myrvoll-Larsen.

Kan miste pengene

Den svenske bostyreren Johan Sölveland sier til E24 at det er en risiko at familiene ikke får tilbakebetalt pengene, selv om selskapet har fått nye eiere.

– Det er fortsatt for tidlig til å si hva som vil skje, men er en risiko for at de ikke får pengene tilbake, sier bostyrer Sölveland, og legger til.

– Vi kan heller ikke si noe på når pengene eventuelt vil bli utbetalt, eller om de vil få tilbake fullt beløp. Dette er en prosess som vil ta lang tid, og vi er nok ikke ferdig før neste sommer.

Han avslutter med å si at risikoen for at familiene ikke får tilbake pengene har blitt mindre etter at det svenske morselskapet fikk nye eiere (se faktaboks).

