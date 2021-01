Flystansen fra Storbritannia oppheves i morgen

Regjeringen fjerner tiltaket som ble innført for å hindre spredning av den nye virusvarianten.

MUTASJON: Flere land har stanset fly for å hindre spredning av en ny virusvariant. Vis mer byoutline Stian Lysberg Solum

Stansen i direkteflygninger fra Storbritannia oppheves fra lørdag 2. januar klokken 17.00, ifølge en pressemelding fredag.

De særskilte reglene om karantene og testing for personer som kommer fra Storbritannia videreføres, fremgår det.

Personer som ankommer Norge med fly fra Storbritannia må fylle ut reiseregistreringsskjema før ankomst til Norge.

Flystansen ble innført 21. desember for å hindre spredning av den nye muterte varianten av coronaviruset, som har spredt seg fort i Storbritannia. Ifølge britiske myndigheter kan virusmutasjonen være 70 prosent mer smittsom.

I går ble det kjent at regjeringen innfører plikt til å teste seg for coronaviruset for innreisende til Norge fra 2. januar.

– Vi er nå dobbelt bekymret for importsmitte. Vi er både bekymret for utbrudd med nye muterte virusvarianter som kan være mer smittsomme, og for at mange vil returnere til Norge etter jul fra land med langt høyere smittenivå enn vi har her, sa statsminister Erna Solberg.

