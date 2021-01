Hun blir ny sjef for XXL i Norge

Stine Trygg-Hauger (38) blir ny Norgessjef i XXL. Hun kommer fra stillingen som administrerende direktør for Clas Ohlson i Norge.

Landets største sportskjede får ny sjef: Stine Trygg-Hauger tar over som Norgessjef i XXL etter at forgjenger André Sørensen trakk seg i høst.

Trygg-Hauger har de siste tre årene vært sjef for den norske virksomheten til Clas Ohlson, der hun har hatt ansvar for 90 butikker og 1.700 ansatte.

– Jeg har alltid vært fan av XXL, både som travel småbarnsmor med en aktiv familie og som retail-entusiast. XXL kombinerer lave priser og fagkunnskap, og det er en veldig god miks. Jeg har også sett at det er gjort en betydelig jobb for å styrke XXLs posisjon i Norge, og at XXL har offensive og spennende planer, sier Trygg-Hauger i meldingen.

Hun blir en del av konsernledelsen og starter i den nye jobben senest 1. juni.

Trygg-Hauger deltok i november på et seminar som ble dekket av E24-podden, der hun delte erfaringer og råd om veien til toppen i næringslivet. Den kan du høre i spilleren under.

Blåser på XXL-toppen

XXL har siden november lett etter en erstatter til André Sørensen, som sa opp på grunn av personlige årsaker knyttet til sykdom i nærmeste familie.

Sørensen ble presentert som sjef for XXL Norge i oktober i 2019, og tok dermed over roret etter Anders Kjellén.

Sistnevnte hadde da stått i en mediestorm etter flere negative E24-avsløringer, og han beklaget blant annet sin egen retorikk om varehamstring, der han uttalte at XXL «lot fienden blø».

