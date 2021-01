Restauranter og utesteder stenger landet rundt: – Tungt for bransjen

Regjeringens tiltak setter en ny stopper for serveringsbransjen i Norge. Etter skjenkenekt landet over, stenger flere restauranter og utesteder igjen dørene. Mange hadde ikke engang rukket å åpne etter forrige runde.

Michelin-restauranten Fagn i Trondheim er blant dem som nå har måttet se seg nødt til å stenge dørene igjen, etter søndagens nye tiltak fra regjeringen. Vis mer byoutline Therese Alice Sanne

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Søndag kveld var det nok en gang stopp.

– Det å drive og servere når statsministeren sier at det er sosial nedstenging i landet, det går ikke an, sier Kjetil Liljebäck til E24. Han er daglig leder ved Bryggerikjelleren på Lillehammer.

I tillegg til nye innskrenkninger i hvor mange som kan møtes, både hjemme og utendørs, innførte regjeringen nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer.

Forbudene og påbudene gjelder foreløpig frem til 18. januar, og fører til at serveringssteder over hele landet ser seg nødt til å stenge dørene igjen. Noen må også avlyse planlagte gjenåpninger.

Les på E24+ – Nedstenging av kjøpesentre vil være et dramatisk virkemiddel

Stenger i Lillehammer

Det gjelder blant annet for Bryggerikjelleren på Lillehammer, som melder på sine hjemmesider at de har stengt frem til skjenkestoppen opphører.

Daglig leder Kjetil Liljebäck ser ingen annen mulighet, enn så lenge.

Mellom 40 og 50 ansatte må dermed bare fortsette å vente på at smittetrykket går ned.

– Vi har manøvrert oss gjennom dette ved å skru igjen kranene tidligere også, og vi skal komme oss gjennom det. Men det er tungt for vår bransje, sier Liljebäck, som ikke kan anslå hvor lenge bedriften overlever total nedstenging.

Han er heller ikke udelt forståelsesfull overfor regjeringens tiltak.

– Jeg synes de gjør ting i feil ende. De burde stengt grensene i sommer, men i stedet er det vår bransje som får det i etterkant. Vi får lide for at de åpner i feil ende hver eneste gang, sier han.

Les også Britannia stenger og permitterer 300 hotellansatte

Avlyser åpning i Bergen

I Bergen er det flere utesteder som ikke rakk å åpne etter forrige nedstenging, før kroken nok en gang hektes på døren.

Etter at smittetrykket nådde toppen i november planla flere å åpne sine steder i januar.

Blant dem er Alexander Arnø, som har måttet avlyse åpningen av fire utesteder inntil videre. Arnø understreker at han forstår tiltakene fra regjeringen, og ikke ønsker å klage på avgjørelser som kan redde liv.

Flere utesteder i Bergen avlyser gjenåpningen etter de strenge tiltakene. Vis mer byoutline Gorm Kallestad

Les også Serveringsbransjen hardt rammet av nye tiltak: – Tøff start på 2021

– I denne situasjonen, de to første ukene i januar, så skjønner jeg at de må ta grep. Lokalt er det jo veldig lite smittet nå, som noen bruker som motargument, men jeg skjønner at de må trekke noen linjer og gjøre noen valg som gjelder for landet. Så får de heller moderere etter hvert.

Likevel er han bekymret for sine ansatte. En stor del av de ansatte i utelivsbransjen er deltidsansatte studenter, som mister kompensasjons- og permitteringsrettigheter fordi de bare har en jobb ved siden av studiene.

– Det er klart at studenter er godt ivaretatt i Norge, men de har jo tatt denne jobben fordi de trenger en ekstrainntekt, sier Arnø.

– De har ingen buffer, ingenting å gå på. Når du skal reise hjem til jul og handle og alt mulig. De har vært så mye permittert at de sliter med å betale for husværet, sier han.

Les også De unge arbeidsledige

Flere restauranter i Trondheim melder at de må stenge dørene. Ristorantino og Somma øverst i Nordre gate melder oppbud. Vis mer byoutline Gorm Kallestad

Michelin-stengt i Trondheim

I Trondheim måtte blant annet Michelin-restauranten Fagn låse døren mandag formiddag, skriver Adresseavisen.

– Vi snakket om å ha kun matservering, men det går bare ikke rundt uten alkoholservering, sier restaurantsjef Ida von Stoltz til Adressa.

Hun må nå flytte på 140 bookede gjester, og varsler samtidig at det trolig blir både avspaseringer og permitteringsvarsel. Restauranten har 19 ansatte, opplyser hun til avisen.

– Utenom nedstengning i mars, er det det mest dramatiske tiltaket vi har måttet rette oss etter, sier hun mandag.

Samme dag melder NT24 at selskapet bak de to Trondheims-restaurantene Somma og Ristorantino har meldt oppbud.

– Situasjonen har vært veldig vanskelig. Vi hadde en liten oppgang i juni og juli, men ellers har det gått skikkelig nedover. Det kom til et punkt hvor vi ikke kunne drive lengre, sier styreleder Antonio Somma til NT24.

Les på E24+ Venter ketchupeffekt for reiselivet

Ber om lokale fritak i Troms

Det nasjonale forbudet mot alkoholservering vekker også reaksjoner i nord.

Daglig leder Jan Johansen ved Direktør’n Bistro på Hansnes i Karlsøy kommune sier til iTromsø at han gjerne skulle sett ulike tiltak i ulike smittesituasjoner.

– Jeg skjønte at det ville komme tiltak, men ikke at det ville komme her. Jeg fikk hakeslepp, sier han til avisen.

– I Karlsøy kommune har vi nøyaktig null smitte og nå stenger de ned alkoholserveringen i hele landet. Det er ikke rett, sier han.

Les også Sanners advarsel for 2021: – Vi står fortsatt midt i krisen

– Dramatisk

Samtidig skryter han av måten Tromsø kommune har håndtert pandemien, og mener regjeringen burde gitt større spillerom for lokale tiltak når smittesituasjonen er som den er.

I Tromsø driver Pål Markussen utestedene Bastard Bar, som nå stenger, og Blårock, som enn så lenge holder kjøkkenet åpent.

– Dette er dramatisk, men det har også vært dramatisk lenge, sier Markussen til iTromsø.

Han frykter langvarige og alvorlige konsekvenser for utelivet om tiltakene fortsetter.

– Mange har lenge levd på et minimum inntektsgrunnlag, så hvis det ikke kommer noen form for økonomisk kompensasjon vil det ha konsekvenser, sier Markussen og legger til:

– De fleste har heller ikke ubegrensede midler, og mange brenner nok reservene allerede.

Les også Unormal økonomi også neste år: – Kanskje kan vi leve som før fra 2022

Publisert: Publisert: 4. januar 2021 20:10