Frykter ny nedstenging i Oslo: Tør ikke åpne før etter sommeren

Til tross for gjenåpningen av hovedstaden, har restauranten og baren The Broker bestemt seg for å holde stengt gjennom hele sommeren. Risikoen for nok en nedstenging og mangel på kapasitet grunnet smitteverntiltak gjør det ikke er verdt det, mener eieren.

MANGLER KAPASITET: Slik ser det ut utenfor The Broker i et Oslo uten smitteverntiltak. Men mange av restaurantens bord ute må stenges som følge av tiltakene, og det tærer på marginene i sommermånedene, sier sjefen. Vis mer byoutline Line Møller

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

– Jeg blir overrasket hvis alle åpner denne uken. Det er små marginer i bransjen fra før av, og nå skal vi drive med mye mindre kapasitet, sier Frode Veie.

Han er daglig leder og deleier for Oslo-restaurantene The Broker og Rorbua.

Veie har bestemt at begge stedene vil holde stengt over sommeren til tross for at Oslo kommune lar dem åpne tappekranen fra og med onsdag. Det skjer etter syv måneder med skjenkestopp i hovedstaden.

Rorbua er avhengig av utenlandske turister og for The Broker begrenser smittevernreglene mulighetene til å ha normal uteservering gjennom sommermånedene.

– Når du tar med risikoen for å måtte stenge ned igjen og alle kostnadene det medfører så er det vanskelig å se for seg en bærekraftig drift, sier Veie.

– Var det en tøff beslutning?

– Ja, det var et vanskelig valg å ta. Men hadde vi gjort det samme i fjor, så hadde vi faktisk tapt mindre penger enn vi gjorde. Vi må rett og slett ha litt is i magen.

KRANENE STENGT: Det er normalt fullt kjør på baren i The Broker i Oslo sentrum. Men når mange barer nå åpner igjen etter skjenkeforbudet oppheves, holder The Broker stengt helt til august. Bildet er tatt i en tidligere anledning. Vis mer byoutline Line Møller

Tøft å informere de ansatte

Bardriver Veie sier at de tapte mye penger i fjor, og vil ikke risikere å gjøre det samme i år.

– Vi ønsker at begge restaurantene skal holde åpent i 20 år til, så dermed avventer vi til ting har normalisert seg.

Veie sier de hadde åpnet denne uken dersom de hadde hatt større kapasitet på uteserveringen.

Bortsett fra reiselivsbransjen er det ifølge NAV ingen andre store yrkesgrupper som har flere arbeidsledige enn serviceyrkene med bartendere og servitører. I Oslo har antallet permitterte vært høyere enn i resten av landet grunnet skjenkestoppen.

– Var det en vanskelig beskjed å gi de ansatte, at dere holder stengt gjennom sommeren?

– Ja, det har vært en kjip beskjed å gi alle menneskene som jobber for oss. Det er mange andre restauranter som sliter med å få tak i nok folk, og en del har fått seg sommerjobber andre steder, så det er bra. Jeg håper vi får forutsigbarheten tilbake til høsten, sier Veie.

Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel mener det må være opp til hver enkelt bedrift hvordan de forholder seg til gjenåpningen. Vis mer byoutline Bøe, Torstein / NTB scanpix

NHO: Må være opp til hver enkelt bedrift

– Kjære Oslo, nå skjer det, sa byrådsleder Raymond Johansen da han før helgen varslet gjenåpning av blant annet restauranter og treningssentre fra og med onsdag denne uken.

Han har tidligere vært tydelig på at når kommunen nå åpner opp igjen, håper de å gjøre det for godt. Samtidig har han understreket at man aldri kan være sikker.

Leder i NHO Service og handel, Anne-Cecilie Kaltenborn er overrasket over at enkelte vil holde stengt gjennom sommeren.

– Jeg har ikke møtt på noen andre som har tatt den beslutningen, men hver enkelt bedrift må vurdere hva som er rett for dem, sier Kaltenborn og fortsetter:

– Men selvfølgelig, hvis en bedrift belager seg på uteservering, og den blir desimert, så er jo mye av grunnlaget borte.

Hun påpeker at den «entydige meldingen» hun har fått fra handel, service og uteliv er at folk vil åpne opp «så snart man kan».

E24 har vært i kontakt med Oslo kommunes næringsbyråd som ikke hadde mulighet til å kommentere saken mandag kveld.

Takker støtteordningene

Veie sier videre at både kompensasjonsordningen for bedrifter og permitteringsordningen har vært svært viktige for dem gjennom krisen, og gir dem også mulighet til å vente med åpning.

– Vi har vært avhengig av disse ordningene gjennom krisen, og ordningene er medvirkende faktorer til at det er mulig for oss å holde stengt.

The Broker alene har mottatt rett over 1,2 millioner i støtte gjennom kompensasjonsordningen for bedrifter, viser E24s oversikt.

Veie takker også løsningsorienterte og hjelpsomme huseiere for at man har kommet seg gjennom krisen.