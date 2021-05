Reagerer på at Helse Vest skal inn i høyhuset: – Sløsing med skattebetalernes penger

Flere politikere reagerer kraftig på at Helse Vest skal bruke 85 millioner kroner over 15 år på å leie kontorlokaler i det nye høyhuset til Alfred Ydstebø. - Vanvittig provoserende, sier Mimir Kristjánsson.

– Skattebetalernes penger skal gå til å ta vare på de syke, ikke til å sikre ledelsen i Helse Vest flotte lokaler, sier rødt-politiker Mimir Kristjánsson. Vis mer byoutline Jarle Aasland

I forrige uke ble det klart at Helse Vest har skrevet en leiekontrakt med selskapet Base Property om å leie to etasjer i det nye høyhuset - K8. Avtalen strekker seg fra høsten 2023 og 15 år fram i tid.

Etter det Aftenbladet kjenner til, ligger leieprisen på mellom 3000 og 4000 kroner per kvadratmeter i det nye signalbygget i Stavanger sentrum. Helse Vest skal leie rundt 1500 kvadratmeter, i tillegg til at de skal betale en viss sum for å få tilgang til fellesarealer.

Det gjør at Helse Vest vil betale i overkant av 5,5 millioner kroner i året for å leie hos Alfred Ydstebø - eller totalt 85 millioner kroner over 15 år.

– Et slag i trynet

Det får Mimir Kristjánsson til å se rødt.

– Skattebetalernes penger skal gå til å ta vare på de syke, ikke til å sikre ledelsen i Helse Vest flotte lokaler. Det er et slag i trynet på alle helsearbeidere, som har opplevd at ressursene ikke strekker til i hverdagen, at penger samtidig sløses bort på toppen, sier Rødt-politikeren.

Og fortsetter:

– Det snus på hver krone i helsesektoren, og alle som jobber i Helse Vest vet at de må spare, spare, spare. Vi har ikke råd til å la fødende kvinner ligge en time «for lenge» på sykehus. Men ledelsen i Helse Vest har altså råd til å bytte ut billige Forus med over dobbelt så dyre K8. Hvorfor er bare det beste godt nok for ledelsen, mens ansatte i førstelinja må spinke og spare?

Kunne «spart» over 40 mill.

En fersk rapport fra Eiendomsmegler 1 Næringseiendom viser at kvadratmeterprisen for høy standard i Stavanger sentrum ligger på mellom 1800 og 2600 kroner, mens den for normal standard er mellom 1200 og 1800 kroner. Det betyr at det nye høyhuset kommer til å ligge langt over snittet når det står ferdig.

Og på Forus og i Sandnes er det enda billigere leie. Ifølge rapporten ligger kvadratmeterprisen for et kontor med høy standard på Forus er på mellom 1000 og 1450 kroner, mens normal standard har en pris på mellom 700 og 1000 kroner.

I Sandnes er kvadratmeterprisen for høy standard mellom 1200 og 1800 kroner, mens normal standard har en pris på mellom 800 og 1200 kroner.

Høyhuset skal stå klart i løpet av 2023. Vis mer byoutline Schmidt Hammer Lassen

Dette betyr altså at Helse Vest, som i dag har kontorer på Forus, kommer til å doble sine leieutgifter de neste årene - og vel så det. Noe som igjen betyr at over 40 millioner kroner kunne vært «spart» og gått til andre formål.

– Helse Vest velger altså å leie det dyreste man kan finne som kontorlokaler til seg selv. I mine øyne er dette vanvittig provoserende. Her bør politikerne, som faktisk eier helseforetakene, ta en runde og se på pengebruken, sier Mimir Kristjánsson.

– Mindre til helsepersonell

Også varaordfører i Sandnes, Pål Morten Borgli, reagerer kraftig på prioriteringen til Helse Vest.

– Dette er sløsing av skattebetalernes penger som vil få direkte konsekvenser for sykehustilbudet til befolkningen. Veldig høye leieutgifter for å huse helsebyråkratene i Helse Vest i et prestisjebygg i Stavanger sentrum, betyr mindre midler til å lønne helsepersonell og dårligere pasientbehandling. Med den bakgrunnsinformasjonen jeg sitter på, snakker vi om flere titalls sykepleiere i differanse på å leie kontorer på Forus kontra det nye høyhuset, sier Frp-politikeren.

Borgli varsler nå at han kommer til å stille en rekke spørsmål rundt leiekontrakten til Helse Vest i de politiske møterommene.

– Jeg - og flere andre politikere - stiller følgende spørsmål: Har leiekontrakten vært ute på anbud, og hvordan ble pris eventuelt vektet i den konkurransen? Ble Forus, som har mye lavere leiepriser enn i Stavanger sentrum, vurdert? Og hvorfor skal helsebyråkratene ha egne kontorlokaler? Hvorfor er de ikke en del av det nye sykehusbygget?

– Noen har for mye penger

Borgli sier videre at han har fått opplyst at Helse Vest har blitt tilbudt lokaler midt i Sandnes sentrum til en langt lavere leiepris.

– Men Helse Vest har i et vedtak bestemt at lokaliseringen skal være i Stavanger kommune. Statsbygg gjør igjen en bommert her da lokaliseringen nok er ment å være i Stavanger-regionen, som også Sandnes og Forus er en del av. Her det tydeligvis noen som har for mye penger, sier Borgli, som viser til følgende eksempel:

– Akkurat dette ble synlig på en god måte da skatteklagenemden skulle lokaliseres til Stavanger-regionen. Da gjorde staten kun søk i Stavanger sentrum, men måtte etter hvert utvide søket - og havnet på Forus.

Høyre-politiker Ingebjørg Storeide Folgerø la ut følgende på sin Facebook-profil 23. mai:

«Stusser litt. Forstår selvsagt at Helse Vest-ledelsen gjerne vil ha sentrale, flotte lokaler. Men sykehuset må spare penger på drift for å få råd til å bygge ... sykehus! Helse Vest-ledelsen kan få seg splitter nye, flotte lokaler i Jåttå, Paradis eller på Forus til ca halve prisen. Dette skjærer litt i mine ører. Ledelsen i Helse Vest er da ikke viktigere enn pasienter og øvrige ansatte?»

Varaordfører i Sandnes, Pål Morten Borgli (Frp), stiller en rekke spørsmål med Helse Vest sin leieavtale i høyhuset. Vis mer byoutline Rune Vandvik

Helse Vest: - Kommer billigere ut

Helse Vest holder nå til i Nådlandskroken 11 på Forus, som er i Stavanger kommune. Der har de vært siden 2004.

– Vi betaler litt over 7 millioner kroner i året for å leie her. Det er mer enn hva vi kommer til å betale i året i høyhuset, sier økonomi- og finansdirektør i Helse Vest, Per Karlsen, til Aftenbladet/E24.

– Hvordan kan dere forklare en slik leie når kvadratmeterprisen for et kontor med høy standard på Forus er på mellom 1000 og 1450 kroner?

– Markedet var annerledes i 2004 da vi signerte avtalen. I tillegg har flere andre leietakere flyttet ut av bygget de siste årene slik at vi sitter alene igjen.

– Så dere har altså ikke en avtale med en faste leiepris?

– Nei, den er indeksregulert årlig.

Per Karlsen, økonomi- og finansdirektør i Helse Vest. Vis mer byoutline Helse Vest

Brukte Eiendomsmegler 1

– En ting er hva dere betaler der dere er nå, en annen ting er om det hadde vært mulig å finne et billigere alternativ til høyhuset innenfor Stavanger kommune?

– Vi har brukt Eiendomsmegler 1 i denne prosessen og har gitt dem noen kriterier å jobbe etter - blant annet at vi måtte komme ut rimeligere enn i dagens avtale på Forus. På bakgrunn av disse, har vi etter en konkurranse mellom to tilbydere i Stavanger sentrum, valgt høyhuset som det beste alternativet for Helse Vest.

– Selv om det vil være et mye dyrere alternativ enn mange andre ledige kontorbygg i Stavanger sentrum?

– Vi ønsket å finne egnede kontorlokaler i Stavanger sentrum som er billigere enn de vi har på Forus i dag. Det har vi klart. Ifølge Eiendomsmegler 1, har vi oppnådd en særdeles god pris på avtalen med Base Property, svarer Karlsen.

Og legger til:

– Vi var ganske klare på at vi ønsket nærhet til Stavanger sentrum hvor vi er en del av et miljø med flere leietakere. Det har vært sterkt savnet de siste årene.