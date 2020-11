Konkurransetilsynet: Schibsted må selge Nettbil

Schibsted må selge aksjene sine i Nettbil etter beslutningen fra Konkurransetilsynet. – Vi er skuffet over vedtaket og mener det er feil, sier Schibsted.

OPPKJØP: Schibsted, med Kristin Skogen Lund i spissen, er i dag majoritetseier i Nettbil. Vis mer byoutline Ole Berg-Rusten

Publisert: Oppdatert: 11. november 2020 09:50 , Publisert: 11. november 2020 09:16

Konkurransetilsynet har bestemt seg for å gripe inn i Schibsteds oppkjøp av Nettbil. De mener det svekker konkurransen i markedet.

Det opplyser tilsynet onsdag morgen.

Schibsted meldte ved slutten av 2019 at det kjøper 67 prosent av oppstartsselskapet Nettbil.

Konkurransedirektør Lars Sørgard i Konkurransetilsynet. Vis mer byoutline Konkurransetilsynet

– Sunn konkurranse er viktig

Schibsted, som eier Finn.no, og Nettbil konkurrerer om formidling av salg av bruktbiler på nett.

– Sunn konkurranse mellom selskapene er viktig, blant annet for å sikre utvikling av nye tjenester og lavest mulig priser for forbrukerne. Det er Konkurransetilsynets oppfatning at oppkjøpet fjerner det økende konkurransepresset Nettbil utøver på Finn, sier konkurransedirektør Lars Sørgard i pressemeldingen.

Tilsynet mener at sammenslåingen gjør at én enkeltaktør får for mye makt og at det hindrer konkurranse, selv om Nettbil er en liten aktør.

– Redusert konkurranse i markedet vil kunne føre til et dårligere tilbud til forbrukerne, for eksempel gjennom høyere priser, redusert kvalitet eller svekket innovasjon, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese.

Mener vedtaket er feil

Beslutningen fra Konkurransetilsynet betyr at Schibsted må selge aksjene i Nettbil «til en uavhenig og egnet kjøper», skriver tilsynet. Kjøperen må godkjennes av tilsynet.

Schibsted kan klage inn beslutningen innen seks uker. Det opplyser Schibsted at de kommer til å gjøre.

– Vi er skuffet over vedtaket og mener at det er feil. Nå skal vi bruke litt tid på å sette oss inn i det. Det er klagerett på dette, og vi kommer til å klage på dette vedtaket til Konkurranseklagenemnda, sier kommunikasjonsdirektør Atle Lessum i Schibsted på telefon med E24.

Nettbil vil ikke kommentere saken og viser til Schibsteds kommentar.

PS. E24 er eid av VG som er en del av Schibsted-konsernet. Enkelte ansatte i E24 eier aksjer i Schibsted gjennom aksjespareprogram for ansatte.

