Nordic Choice har sendt ut oppsigelser

Petter Stordalens Nordic Choice har sendt ut oppsigelser. Hotellkjeden vil ikke si hvor mange ansatte som sies opp.

Torgeir Silseth (til høyre) er konsernsjef i Choice-kjeden og Petter Stordalens høyre hånd. Vis mer byoutline Kristian Ridder-Nielsen

Publisert: Oppdatert: 31. oktober 2020 13:58 , Publisert: 31. oktober 2020 11:50

Kommunikasjonsrådgiver Geir Økland i Nordic Choice bekrefter at det er sendt ut oppsigelse av ansatte. Selskapet vil ikke oppgi et antall, og har ellers ingen kommentar til saken.

Konserntillitsvalgt Merethe Sutton i Nordic Choice bekrefter at det har vært oppsigelser på hovedkontoret.

– Hovedkontoret har tatt støyten så langt, og der har man gjennomført oppsigelser. Noen har sagt opp selv. Så vidt jeg vet har det ikke vært oppsigelser lokalt, sier Sutton til E24.

Det skal være møter i konsernutvalget neste uke der temaet blir diskutert.

Merethe Sutton er konserntillitsvalgt i Choice. Hun påpeker at bransjen er i hardt vær om dagen. Vis mer byoutline Hans Jordheim

– Vi har tatt dugnaden

Hotellkjeden og bransjen for øvrig sliter i et vanskelig marked. Turister og konferansegjester uteblir som følge av coronatiltak, som nå er strammet ytterligere inn.

– Jeg frykter vi må se på realitetene og gjøre noe nå, om ikke Stortinget vedtar å forlenge permitteringsperioden til 52 uker. Det er tafatt av politikerne, sier Nordic Choice-tillitsvalgt Sutton.

– Dugnaden som vi snakker om er det vår bransje som har tatt. Vi har ikke hatt noe smitte på hotellene, og vi tar dette veldig seriøst. Det er vår bransje som har tatt støyten, sier hun.

Hun sier at hun vil ha has på viruset, men også at tiltakene som nå har kommet burde ha blitt implementert mye tidligere og over hele landet.

Bransjen sliter

Situasjonen har blitt verre etter de nye restriksjonene, for å forhindre smitte av coronaviruset.

Konkurrenten Scandic har tidligere blant annet varslet nedbemanning av 1.000 årsverk, der 300 av dem hadde blitt gjort om til permitteringer.

Også Thon Hotels har varslet at det kommer oppsigelser, men har ikke sagt hvor mange som kan rammes.

