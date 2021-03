SAS kan måtte betale 1,18 milliarder kroner i erstatning til passasjerer etter pilotstreiken i 2019

En fersk EU-dom slår fast at flystreiken for to år siden ikke var en «ekstraordinær hendelse» som fratar selskapet erstatningsansvar.

SØKSMÅL: Airhelp har gått til søksmål mot SAS i Sverige. Nå har EU-domstolen gitt råd til den svenske domstolen, et råd som kan koste flyselskapet over én milliard. Vis mer byoutline TT News Agency / Reuters / NTB

Nesten 400.000 passasjerer ble rammet da SAS-pilotene gikk ut i streik tilbake i 2019.

Selskapet mente da at dette var en «ekstraordinær hendelse» som gjorde at passasjerene ikke ville ha krav på den ordinære erstatningen EU-regelverket normalt gir krav på.

Nå har EU-domstolen slått fast at dette ikke stemmer, etter at norske Airhelp gikk til søksmål mot SAS i Sverige.

«En streik som organiseres av en fagforening for ansatte i et luftfartsselskap som har som oppgave å sikre lønnsforhøyelser faller ikke under konseptet av en «ekstraordinær hendelse» som er skikket til å løse flyselskapet fra sin forpliktelse til å betale kompensasjon for kanselleringer eller lange forsinkelser med hensyn til de aktuelle flyvningene», skriver EU-domstolen i sin dom.

Svensk domstol ba om råd

Domstolen understreker at dette gjelder også om streiken er organisert i tråd med vilkårene i nasjonal lovgivning.

SAS har tidligere beregnet at kostnaden for selskapet kan bli på 117 millioner euro, tilsvarende 1,18 milliarder kroner, dersom alle passasjerene gis rett på den standardiserte kompensasjonen, skriver Dagens Industri som først omtalte dommen.

Opprinnelig har Airhelp anlagt søksmålet i Attunda tingsrätt i Sverige, men domstolen rettet seg mot EU-domstolen for å få rettledning i spørsmålet.

Søksmålet er anlagt på vegne av en passasjer som fikk sitt fly kansellert da streiken pågikk.

– Beslutningen fra EU-domstolen setter en ny standard for hvordan streikesaker håndteres, ettersom den er bindende for alle EU-land og flyselskaper. Dommen klargjør en veldig viktig sak for alle passasjerer som er påvirket av flyansattes streiker i fremtiden, men også for dem som har lidd av dette de siste årene, sier Airhelps juridiske direktør Christian Nielsen i en pressemelding.

Når EU-domstolen nå har kommet med sine veiledninger vil tingretten behandle saken.

– Ekstremt uventet og uheldig

Airhelp mener at passasjeren har rett på kompensasjon i henhold til EU-regelverket EU261, som gir passasjerer rettigheter dersom fly kanselleres eller får lange forsinkelser.

SAS på sin side har hele tiden ment at en streik er en «ekstraordinær hendelse», og mener EU-domstolens avgjørelse er «ekstremt uventet og uheldig».

– Spørsmålet om EU261 er av stor betydning for forbrukere og flyselskaper i hele Europa. SAS frykter at beslutningen vil få alvorlige og vidtrekkende økonomiske og arbeidsrettslige konsekvenser ikke bare for SAS, men for alle flyselskaper i hele Europa, skriver SAS’ pressesjef John Eckhoff i en e-post til E24.

Han forklarer at selskapet nettopp har lest dommen og ikke kan kommentere detaljene per nå. SAS understreker at selskapet har kompensert kunder for ekstra utgifter til nye billetter, reiser, kost og losji i forbindelse med streiken, og at alle kunder dermed fikk booket om eller kansellert de avbestilte flyvningene.

Behandlingen av saken vil nå gjenopptas av Attunda tingrett i Sverige. Inntil dommen der skjer vil SAS vise til tidligere vurderinger rundt kompensasjon.

– SAS vil ikke begynne å betale erstatning på grunn av EU-domstolens foreløpige avgjørelse, men avventer Attunda tingretts dom i saken. Så snart saken er avsluttet, vil SAS følge avgjørelsen, skriver Eckhoff.