Kakestykke fra prinsesse Dianas bryllup solgt for 22.800 kroner

Det 40 år gamle kakestykket fra prinsessens bryllup med prins Charles ble solgt på auksjon.

Bilde av kakestykket som ble solgt på auksjon onsdag. Vis mer byoutline Dominic Winter Auctioneers / Dominic Winter Auctioneers

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

Auksjonshuset Dominic Winter Auctioneers hadde onsdag et særdeles spesielt auksjonsobjekt under hammeren.

Like etter klokken 13 var det klart for å auksjonere bort et 800 grams kakestykke pakket inn i plast. Stykket stammer fra bryllupskaken til prinsesse Diana og prins Charles fra bryllupet 29. juli 1981.

Etter en heftig budkrig endte prisen på kakestykket opp på 1.850 britiske pund, tilsvarende rundt 22.800 kroner.

På forhånd var det ventet at prisen på stykket ville bli på 300–500 pund.

Kakestykket er dekket av et marsipanlag og pyntet med Windsor-slektens våpenskjold i gull, sølv, rødt og blått, har NTB tidligere skrevet.

– Det ser ut til å være i samme gode stand som da den første gang ble solgt, men vi fraråder å spise den, skriver auksjonshuset i sin beskrivelse av stykket.

Basert på størrelsen antas det at stykket er hentet fra siden av kaken, eller fra en enetasjes kake. Totalt var det offisielle 23 kaker i bryllupet.

Prinsesse Diana og Prins Charles giftet seg 29. juli 1981. Paret ble skilt tilbake i 1996, før Diana ble drept i en bilulykke i Paris et år senere. Vis mer byoutline STR New / Reuters / NTB

Det var Moyra Smith, en ansatt i Dronningmorens palass Clarence House, som fikk kakestykket etter bryllupsfesten var avsluttet tilbake i 1981, opplyser Dominic Winter Auctioneers på sine nettsider.

Smith oppbevarte stykket i en kakeboks der hun la til en håndskrevet beskjed på lokket, «behandles med forsiktighet – bryllupskaken til prins Charles & prinsesse Diana.» Boksen ble samtidig merket med datoen for bryllupet.

I 2008 valgte Smiths familie å selge kakestykket på auksjon. Det er ikke kjent hvem som kjøpte stykket den gang, og heller ikke hvem som er den nye kjøperen.

I tillegg til kakestykket får kjøperen to ulike programmer i forbindelse med bryllupsseremonien, samt en frokostmeny og et program over bordsetningen fra Buckingham Palace. Alle dokumentene skal være datert med datoen for bryllupet.