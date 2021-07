Ghana sitter igjen med kun to prosent av verdien – tar nå sjokoladeproduksjonen hjem

Sjokolade kan bli Ghanas svar på norsk laks, men én stor utfordring står i veien for den gryende industrien.

Ghana, verdens nest største produsent av kakao, har bestemt seg for å slutte å eksportere råvaren. I stedet vil landet produsere egne sjokoladeplater.

Det er i dag få sjokoladefabrikker i Ghana, men presidenten har satt konkrete mål om å øke produksjonen. Lykkes de, vil det vestafrikanske landet kunne beholde fem ganger så mye av verdien av verdens sjokoladeindustri.

Så langt er det derimot kun ett sted som selger sjokolade produsert i Ghana i Norge.

– Jeg var i Accra i Ghana for to år siden, var på møter med produsenter, og ble kjent med to søstre som hadde fabrikk i første etasje og bodde i andre etasje. Nå selger vi sjokoladen deres her i Norge, forteller Theresa Løvseth Djokoto (29).

Hun er blant dem som står bak butikken Eco O’Clock i Kværnerbyen i Oslo, hvor hun også bor selv. Butikken åpnet i mai i år.

– Det begynte med nettbutikk i 2019, og så har det ballet på seg. Vi har så langt solgt masse av sjokoladen på nett, kanskje rundt 800 plater, sier Djokoto.

Sitter igjen med to prosent av verdien

På grunn av høye fraktkostnader er det ikke mye overskudd i salget av ghanesisk-produsert-sjokolade, men Djokoto sier hun støtter ghanesere som vil gå over fra å eksportere råvarer til å produsere sjokolade selv.

– Jeg syns det er rettferdig at de tar mer av gevinsten. Slik det er i dag får de som høster kakaobønnene kun to prosent av verdikjeden. Når man har så mye av råvaren, hvorfor ikke beholde mer av verdiskapingen der, sier Djokoto.

Ifølge henne er det kun ti fabrikker som produserer sjokolade i Ghana i dag. Hvis det skal bli flere, tror hun det først og fremst må gjøres noe med transportkostnadene.

– Det er ganske høye transportkostnader. I dag er de dobbelt så høye som sjokoladen selv, blant annet fordi man må frakte den i frysere så sjokoladen ikke smelter. Så det tror jeg og håper de har tenkt på.

Vil skalere opp produksjonen

På tross av utfordringene håper Djokoto at hun kan skalere opp produksjonen og salget av sjokolade produsert i Ghana.

– Det har vært et sideprosjekt frem til nå, men jeg kunne tenkt meg å produsere selv. Familien min eier mye land i Ghana vi ikke har gjort noe med, og nå har jeg litt kontakter i industrien, så det er noe vi har snakket om, og det ligger litt i kortene etter hvert hvis det går bra, sier Djokoto, som i dag jobber fulltid i et markedsføringsbyrå.

Hun har allerede vært i kontakt med en av de store leverandørene til dagligvarehandelen i Norge, men holder seg i dag til den lille butikken i Kværnerbyen. Der selger de også andre veganske og plastfrie produkter med fokus på miljø og fair-trade.

– Målet er ikke å bli rik og det er ikke superlønnsomt, men vi går i pluss og sparer overskuddet. Så er det mye som tilsier at vi kan øke omsetningen med tiden, sier Djokoto.

Professor sammenligner det med norsk laks

– Det er absolutt en god idé for alle råvareeksportører å tenke på om de kan eksportere mer foredlede produkter, sier Halvor Mehlum, professor i samfunnsøkonomi ved UiO.

Ifølge ham vil det skape flere arbeidsplasser og føre til at Ghana beholder mer av verdien lokalt.

– Kakaobønner er et produkt som blir høstet for svært dårlige lønninger i førstelinjen. Lønningene vil være bedre i en eventuell sjokoladefabrikk, sier Mehlum, som anslår at en ferdig sjokoladeplate er verdt 3–4 ganger så mye som kakaobønnene som går inn i å produsere den.

Mehlum drar også frem et eksempel fra hjemlige trakter: Salmar-laksen.

Før Salmar begynte med prosessering og foredling, hadde det aller meste av den norske laksen blitt eksportert som en råvare. De siste tiårenes lakseeventyr kommer i stor grad av ferdig foredlet laks i Norge.

– Det viser jo at prisen er en helt annen på produktet enn på råvaren, og at verdiene da blir i Norge, sier Mehlum.

Store barrierer gjenstår

For at Ghana skal klare noe lignende med sjokolade ser derimot Mehlum de samme utfordringene som Djokoto.

– Det krever en helt annen logistikk å frakte ferdige sjokoladeplater fra Ghana til Europe med kjøleanlegg. Det trengs også en industriell utvikling og andre krav til sanitære forhold.

Det gjør at økonomiprofessoren vil bli imponert om det afrikanske landet skulle lykkes med omstillingen.

– Det er store barrierer som skal overvinnes, men hvis de klarer det vil det absolutt være verdt det, sier Mehlum.