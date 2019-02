Ikea tjener mer penger i Norge - men færre besøker butikkene

Omsetningen for Ikea Norge endte på 7,89 milliarder kroner, ned fra rundt åtte milliarder i 2017.

Dette er første gang noensinne at omsetningen i Ikea Norge faller fra året før, basert på regnskapene som strekker seg tilbake til 1998.

Resultatet endte på 110 millioner kroner, det er kraftig forbedret fra 2017 hvor resultatet ble negative 99 millioner kroner.

I 2017 endte omsetningen på rundt åtte milliarder kroner med et negativt driftsresultat på 99 millioner kroner.

– Det har vært et tøft år for oss, men vi er glade for at vi bedret lønnsomheten i fjor, at vi har snudd trenden, sier Ikea Norge-sjef Clare Rodgers.

Hun sier det er for tidlig å si noe om hvordan 2019 vil ende med tanke på topp- og bunnlinje.

Ikea har avvikende regnskapsår som slutter 31. august.

Skrinlegger butikker

Ikea skriver at som en konsekvens av transformasjonen av selskapet, har man bestemt seg for å stoppe utbyggingen av varehus i Norge. Det annonserer kjeden på et pressemøte i Oslo tirsdag formiddag, og sier beslutningen ble tatt i slutten av januar.

Tomtene på Vestby, Danebu, Ålesund og Tromsø vil bli solgt.

– Fysiske butikker er grunnlaget for vår drift, men mye har endret seg på få år. Jeg er derfor veldig lei meg for å annonsere at vi ikke skal etablere nye butikker, sier Rodgers.

Hun sier bestemmelsen om å selge fire tomter, ikke vil påvirke andre Ikea-butikker i Norge eller påbegynte prosjekter.

– Det har vært en veldig tøff beslutning, sier Ikea-sjefen.

Også mer ukjente tomter Ikea eier gjennom Ingka Centres, vil bli solgt.

Selskapet sier de har jobbet med å realisere utbyggingen av varehusene helt til man tok beslutningen om å skrinlegge utbygging i Norge.

Ikea sier det kan to til tre år å få solgt tomtene, og alle kommuner er informert om valget. Rodgers sier hun ikke tror Ikea vil tjene store penger på salget av tomtene.

Antall besøkende gått ned

At omsetningen har gått ned har med å gjøre at færre folk besøker butikkene.

I fjor besøkte 10,5 millioner kunder varehusene i Norge, noe som er en nedgang på 4,4 prosent fra 2017.

Antall besøkende på nett er opp 4,4 prosent, og salget i nettbutikken stiger 8,0 prosent fra 2017.

– Kundene våre har blitt mindre villige til å reise for å handle, sier Rodgers.

Selv om netthandelen øker også for Ikea, er brorparten av salget fremdeles å finne i de fysiske varehusene og utgjør 89 prosent av den totale omsetningen.