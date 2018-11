Ikea varsler at 20 stillinger kan bli fjernet i Norge

– I løpet av de neste tre årene skal vi skape et nytt Ikea, skriver Clare Rodgers, administrerende direktør i Ikea Norge, i en pressemelding.

Hun peker på at fremover skal Ikea levere nye tjenester, og skape helt andre typer opplevelser for kundene.

– Det medfører at vi har behov for en mer effektiv organisasjon, der riktig kompetanse er på plass, slik at beslutninger tas raskt og medarbeidere jobber med det som gir mest verdi for kunden. Derfor begynner vi nå å se på endringer internt i organisasjonen, skriver Rodgers.

Kommunikasjonssjef Jan Christian Thommesen i Ikea Norge forteller til E24 at Rodgers er i møter med fagforeninger.

– Nå er vi akkurat i starten av prosessen. Det er litt for tidlig å si hvilke type stillinger som kan bli fjernet, og hvor mange som kan komme til å miste jobben, sier Thommesen til E24.

Omrokkeringen er en del av en større endringen av møbelgiganten. Ikea globalt anslår at 11.500 nye stillinger vil bli skapt og at rundt 7.500 stillinger kan bli fjernet.

– Vi må levere bedre

Han opplyser at til de nye stillingene vil man søke etter ansatte med kompetanse innen digitalisering og kompetanse på å sette kunden i sentrum.

– Vi må levere bedre enn det vi har gjort. For å møte kundenes forventninger, må vi bli sterkere på digitalisering. Da må vi ta digitaliseringen inn i kjernen, sier Thommesen.

Han peker samtidig på at Ikea vil søke etter nye ansatte med kompetanse innen personalisering, dataanalyse og hjemleveringsnettverk.

– Vi forsøker å skape et nytt Ikea. Vi ser at vi må endre oss raskere i takt med kundenes forventninger. I dag har kundene andre forventninger enn da Ikea ble etablert. Det handler om å gjøre oss relevante for de neste 75 årene, sier Thommesen.

Ikea Norge har sett omsetningen øke år for år, og solgte flatpakkede møbler for over åtte milliarder kroner i fjor. Resultatet går derimot motsatt vei.

I sommer satte møbelaktøren i gang et treårig endringsprogram, med mål om å endre virksomheten totalt. Formålet med endringsprogrammet er ikke å redusere kostnader, ifølge selskapet.

– Også IKEA-markeder med høye marginer går nå i gang med å organisere virksomheten for å være relevante, både i dag og om 75 år. Vi må alle gjøre interne grep for å skape bedre kundeopplevelser, både på nett og i varehusene våre, skriver Rodgers.