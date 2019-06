Ingebrigtsen-familien mer enn doblet overskuddet

Løperfamilien kan se tilbake på fjoråret med to EM-gull til Jakob Ingebrigtsen og et EM-sølv til Henrik Ingebrigtsen.

Det kan se ut til at prestasjonene på friidrettsbanen har gitt dem mer fart økonomisk også. Fra 2017 til 2018 økte familiefirmaet Run Fast AS inntektene fra 940.000 kroner til 1,8 millioner kroner. Samtidig doblet de nesten driftsresultatet med et hopp fra 760.000 kroner til 1,55 millioner kroner.

Bunnlinjen, årsresultatet etter skatt, endte på 1,2 millioner kroner, opp fra 600.000 året før.

Jevnt fordelt



Run Fast, der eierskapet er likt fordelt mellom pappa og trener Gjert Ingebrigtsen og brødrene Henrik, Filip og Jakob Ingebrigtsen, hadde et utbytte på to millioner kroner i fjor. Det er første gang det er tatt ut utbytte fra selskapet.

I 2016 skrev VG at inntektene til familiefirmaet besto av sponsormidler og betaling fra foredragsvirksomhet. Senere i 2018 måtte Team Ingebrigtsen si opp sin private sponsor Helgø Meny, som drifter matbutikker i Stavanger-området, etter at Coop ble hovedsponsor for Friidrettsforbundet.

Sponsoravtale med Nike

De tre brødene har hver sin sponsoravtaler med den amerikanske utstyrsgiganten Nike. Yngstemann Jakob inngikk sin avtale i februar 2018.

– De kommer ikke til å skuffe ham. Allerede for noen dager siden var sjefene deres helt lyriske. Men de trodde kanskje ikke at det som nå har skjedd, skulle skje. Det skal bli interessant å møte dem igjen. Mange av de store gutta (fra Nike) var på stadion nå, sa agenten Daniel Wessfeldt til VG på spørsmål om Nike nå vil betale Jakob Ingebrigtsen godt etter de to EM-gullene.

Senest i mars var de tre brødrene Ingebrigtsen på «studiebesøk» hos nettopp Nike i USA.

E24 har ikke lyktes med å få en kommentar fra Gjert Ingebrigtsen, som står oppført som daglig leder og styreleder i Run Fast AS. Heller ikke agenten til Ingebrigtsen-brødrene, Daniel Wessfeldt, har vært tilgjengelig for en kommentar.