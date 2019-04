Håkon Haugli blir ny administrerende direktør i Innovasjon Norge.

Haugli er nå administrerende direktør i Abelia, NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter. Han begynner i stillingen 1. august i år.

– Med Håkon Haugli har vi fått en erfaren og allsidig leder med bakgrunn fra næringsliv, politikk og organisasjonsliv, sier styreleder i Innovasjon Norge, Gunnar Bovim i en pressemelding.

Han peker på at Haugli kjenner Innovasjon Norge godt fra utsiden, gjennom prosjekter der de har samarbeidet med Abelia.

Juristutdannede Haugli har ledet Abelia siden 2014. Tidligere har han hatt lederstillinger i forsikringsselskapet Gjensidige og jobbet i ISCO Group og McKinsey.

De to siste årene har han også vært jurymedlem i Ledertalentene – E24s kåring av landets beste ledertalenter.

– Den brede erfaringen, også internasjonalt, samt deltagelsen i en rekke råd og utvalg bidrar til at Haugli har svært god samfunns- og næringslivsforståelse og forståelse av rollen som leder for Innovasjon Norge. Det har styret lagt stor vekt på i denne prosessen, sier Bovim.

65 søkere

Forrige uke ble det kjent at 19 kvinner og 46 menn hadde søkt den nå besatte stillingen.

Ifølge stillingsannonsen var styret på jakt etter en direktør som må håndtere et bredt spekter av oppgaver, «der solid samfunns- og rolleforståelse og bred innsikt i norsk næringsliv er sentralt for å lykkes».

Selskapet skrev videre at de søkte en «tydelig, trygg og samlende direktør som kan lede og videreutvikle Innovasjon Norge i takt med nasjonale prioriteringer og næringslivets behov.»

Rekrutteringsselskapet BackerSkeie har bistått Innovasjon Norge i rekrutteringen av ny toppsjef.

Tar over etter Traaseth

Den nye sjefen tar over etter Anita Krohn Traaseth som i november gjorde det kjent at hun ville forlate stillingen. Da hadde hun sittet som administrerende direktør siden 2014.

Gjennom Traaseths ledertid i selskapet ble det bråk rundt både ansettelser, rolleforståelse og hennes lederskap.

Tilbake i 2016 fikk Traaseth en skriftlig advarsel fra styret i Innovasjon Norge, hvor hennes «mangelfulle rolleforståelse» var et av hovedpunktene, ifølge Aftenposten.

Traaseth bekreftet i en e-post til avisen at «det er allment kjent at det var uro i IN i 2015», og at hun hadde fått en «klar irettesettelse» fra styret etter sterk kritikk mot blogginnlegget «Ærre her det er party?».

Styreleder gikk i protest

Striden rundt hennes lederstil et tema da tidligere styreleder Per Otto Dyb forlot vervet i mars i fjor. I sitt fratredelsesbrev til departementet skrev Dyb at Traaseth «skaper konflikter, konfrontasjoner og splid.»

Den siste stormen mot Traaseth kom i sommer da selskapet ansatte Ferd-arving Katharina Andresen uten at stillingen ble lyst ut.

I ettertid ble det kjent at åtte nye sjefer ble hentet uten ekstern utlysning, blant annet kommunikasjonsdirektør Kristin Welle-Strand.

Deloitte kom senere med en ekstern rapport om ansettelsene som foreslo forbedringer av rutiner, men konkluderte med at selskapet ikke hadde brutt lover eller etiske regler.

På tross av en del bråk har Innovasjon Norge levert gode resultater under Traaseths ledelse. Da årsrapporten for 2017 ble kjent i fjor kom det frem at selskapet kuttet kostnadene med seks prosent og leverte 24 prosent mer til næringslivet enn året før.