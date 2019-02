Innovasjon Norge mente produktet ikke ville fungere i Kina – har signert kontrakter verdt 400 mill.

Det er ethvert oppstartsselskaps drøm å få innpass i Kina, noe det også var for Dignio, et helseteknologiselskap som blant annet leverer tjenester for fjerndiagnostisering og -behandling.

For daglig leder og gründer Lars Christian Dahle hadde prøvd seg på andre markeder tidligere, og hadde fått god hjelp av Innovasjon Norge til å møte industrikontakter i det aktuelle markedet som åpnet viktige dører.

Også i Kina har Innovasjon Norge konsulenter som skal gi råd og bistå gründere som satser på det kinesiske markedet.

I april 2015 var Dahle for første gang i kontakt med Innovasjon Norge i Kina, og håpet å få vite hvordan man kunne få innpass i den kinesiske helseindustrien, men svaret ble ikke som forventet.

– Jeg fortalte personen i Innovasjon Norge hva vi drev med, og fikk beskjed om at det aldri ville fungere i Kina. Det første gang vi har fått en slik tilbakemelding, og vi ble sjokkert over det som ble sagt, sier Dahle til E24.

Dødsstøtet

Kina som i mange år opererte med en ettbarnspolitikk, har gjort at landet har fått en stor eldrebølge som dagens unge ikke kan håndtere uten ny teknologi og med færre ressurser.

Det er denne typen teknologi Dignio utvikler, og hadde håpet at noen i Kina kunne være interessert.

– Jeg var relativt motløs da jeg gikk hjem den dagen, det føltes som dødsstøtet, sier Dahle om møte med Innovasjon Norge.

Han var spesielt overrasket ettersom samme tjeneste fra Innovasjon Norge hadde fungert svært bra i land som Canada og Singapore.

– Slik vi ser det er det ikke konsulentene og rådgivernes jobb å si om produktet vårt vil fungere eller ikke, det handler først og fremst om å få møte industripersoner og vise den beste veien inn i markedet, sier Dahle.

Han sier de har gitt Innovasjon Norge flere tilbakemeldinger om hendelsen.

Dahle forklarte også situasjonen i et dialogmøte han hadde med næringsminister Torbjørn Røe Isaksen i januar.

Næringsministeren forklarer til E24 at han ble svært overrasket over responsen Dignio hadde fått fra Innovasjon Norge, og forklarte at han ville undersøke saken nærmere.

Selskapsinformasjon Selskap: DIGNIO AS Organisasjonsnummer: 996 362 337

Fra null til gull

Selv om responsen fra Innovasjon Norge var tøff for Dignio, bestemte selskapet seg for å prøve videre gjennom private konsulenter, deriblant norske Huijia Liu Sollid som er født og oppvokst i Kina.

– Suksessen vår ble utløst når Huijia Liu Sollid startet å jobbe for oss. Huijia forsto vår verdi i en norsk sammenheng, og kunne sette dette inn i en kinesisk ramme. Hun kunne også trekke på sitt nettverk av kontakter og slik endte vi opp med to kinesiske medarbeidere med verdifulle kontakter i deres helsesystem, sier Dahle.

Etter flere konstruktive møter med kinesiske sykehus, signerte Dignio i fjor sommer en kontrakt med St. Mount Hospital i Shanghai. Deretter ble nok en avtale signert om et prosjekt i Beijing.

Til sammen anslår Dignio at avtalene har en verdi på 400 millioner kroner over fem år.

– Gjennom Dignios løsninger kan vi både tilby bedre tjenester og oppfølging, samtidig som vi sparer penger. Og vi skal rulle ut klinikker til mange flere byer enn Shanghai. Mange store byer, forklarte administrerende direktør Jiawu Zong ved St. Mount Hospital i Shanghai til E24 i fjor.

I 2019 har Dignio begynt å rulle ut produktene sine og får testet dem på kinesiske pasienter.

– Nå er vi på vei inn i en veldig spennende fase, sier Dahle denne uken.

Innovasjon Norge beklager opplevelsen

Innovasjon Norge sier de ikke kan gå i dybden på enkeltsaker, men synes det er synd at Dignio ikke følte seg ivaretatt da de møtte selskapet i 2015.

– Vi jobber for at alle skal ha en god opplevelse når de møter oss, og vi beklager at Dignio ikke opplevde det slik denne gangen. Dignio er et godt eksempel på en eksportbedrift som satser på å bli best, og som tar norsk helseteknologi ut i verden, sier kommunikasjonsrådgiver Anne Line Kaxrud til E24.

Hun sier likevel at det på generelt grunnlag er viktig at oppstartsselskaper får konstruktive, men kritiske spørsmål om driften sin.

– Innovasjon Norge skal være en døråpner inn til internasjonale markeder, hvor vi blant annet tilbyr nettverk, rådgivning og markedsanalyser. Vi skal hjelpe norske selskaper inn i et marked, men også bidra til at de unngår risiko ved å gå inn i et nytt marked, sier Kaxrud og understreker:

– En viktig del av arbeidet er derfor å gi ærlige tilbakemeldinger på om vi mener et selskap er klart for å gå inn i et spesifikt marked, og om de har et produkt som etterspørres.

Kaxrud forklarer at Innovasjon Norge kontinuerlig jobber med å utvikle deres tilbud til selskaper i utlandet, og at det også er utfordrende å bistå et selskap kun gjennom ett enkelt møte.

– Både selskaper og markedsmuligheter kan gå gjennom store endringer på kort tid. Vi ønsker derfor å jobbe med selskapene over tid slik at vi kan gi riktige råd og tilbud etter utviklingen.