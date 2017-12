I 2015 kjøpte fondet Herkules restaurantkjeden Olivia for 220 millioner kroner.

Denne uken ble det klart at en annen av Oslos meget populære pizzarestauranter, Villa Paradiso, selges til oppkjøpsfondet Credo Partners for rundt 100 millioner kroner.

Etter at Herkules gikk inn på eiersiden har antall restauranter gått fra tre til seks, med nyetableringer både i Bergen og Trondheim.

– Utrullingen har gått fantastisk bra. Det går langt over forventningene, og det er ingen i bransjen som omsetter for mer per kvadratmeter enn det vi gjør. De beste restaurantene våre omsetter for 90 til 100 millioner kroner i året, sier daglig leder i Herkules Sverre Flåskjer til E24.

Til sammen, ved oppkjøpsdato, ble Olivia og Paradiso verdsatt til nesten 230 millioner kroner.

– Nordmenn er glade i pizza, og etterspørselen etter gode restaurantopplevelser vokser i Norge, sier daglig leder i Credo Partners Gudmund Killi til E24.

– Mindre koselig

At flere kaster seg på pizzabølgen overrasker ikke Flåskjer.

– Vi har kjent til Villa Paradisos prosess, og konkurrerer gjerne med andre profesjonelle aktører.

Han mener det er atmosfæren som skiller de to Oslo-restaurantene som nå ønsker å innta hele Norge.

– Vi ser på Villa Paradiso som litt annerledes, de satser ikke på den koselige atmosfæren. Men bare hyggelig at flere vil være med, sier han.

Credo-sjef Killi er enig i at stemningen er annerledes, men ikke mindre koselig.

– Villa Paradiso og Olivia har hver sine nyanser i forhold til atmosfære. Jeg vet at våre kunder tenker på Villa som varmt, raust og autentisk.

Mellom hvite duker og Peppes

Herkules-topp Flåskjer mener for øvrig de ikke konkurrerer med landets store pizzakjeder. Han får støtte fra professor ved NHH og konkurranse- og dagligvareekspert Øystein Foros. Professor ved NHH, Øystein Foros – Disse kjedene befinner seg et sted mellom hvite duker og fastfood og det virker som det fungerer bra med tanke på etterspørselen, sier han og legger til at restaurantmarkedet trenger flere aktører. Foros synes det er spennende at storkapital investerer i en bransje som ikke er kjent for de store overskuddene. – Restaurantbransjen er jo generelt ingen gullgruve. At man satser på slike restauranter handler nok om at en stor nok gruppe har blitt litt mer sofistikert. Flåskjer trenger ikke tenke lenge på hvilket potensial Olivia har sammenlignet med mer tradisjonelle aktører. – I samme lokaler hvor Peppes holdt til tidligere, omsetter Olivia nå for dobbelt så mye, sier han. Også Killi er enig med Foros sin analyse av markedet. – Norske kunder ønsker høyere kvalitet, og her kommer Villa Paradiso inn og fyller et tomrom. Hos oss kan du ha lavere skuldre, noe ofte hvite duker er i veien for.

Ser til utlandet

Neste stopp for Oliva er en nyetablering i Stavanger neste år.

Villa Paradiso ser på sin side mot flere norske byer. Selskapets opprinnelige gründer Jan Vardøen sier det er 80 prosent sjanse for at de kommer til Kristiansand, skriver Fædrelandsvennen.

– I løpet av neste år har vi vår første restaurant utenfor Oslo, sier Killi til E24.

Byer som Skien, Porsgrunn og Tønsberg er andre muligheter, skriver Dagens Næringsliv.

Saken fortsetter under annonsen.

Det kan virke som om Olivia og Villa Paradiso unngår hverandre når det kommer til nyetableringer. Det er ikke tilfelle, sier Killi som vedgår at Olivia nok er det som er Villa Paradisos største konkurrent.

– Hvor Olivia ligger geografisk er ikke viktig. For meg virker det som Olivia etablerer seg i de største byene, så får vi se hva som passer konseptet vårt best, det får komme litt over tid.

Etter Stavanger ser Olivia og Herkules ut av Norge.

– Sverige står for tur, og vi vurderer også andre steder i Europa, sier Flåskjer.

Professor Foros mener norske ganer skiller seg fra de utenlandske, og peker på at det finnes få restauranteksporter fra Norge.

– Man kan jo falle for fristelsen å vokse for mye. Det er ikke mange norske konsepter som har klart overgangen til utlandet, sier Foros.