Sørlandsbanen bytter navn til Sørtoget

I 1913 ble navnet Sørlandsbanen stemt gjennom på Stortinget med 83 mot 40 stemmer.

Nå, 105 år senere, har den britiske togkjempen Go-Ahead endret navnet på nytt til Sørtoget.

– Vi stilte oss spørsmålet, hvor tar man toget? Til Sør, og derfor valgte vi å forenkle dagens navn, sier direktør i Go-Ahead Nordic, Magnus Hedin.

– Er dere redde for at dette kan skape reaksjoner?



– Jeg tror det er viktig, når man ønsker å skape noe helt nytt, at man også ser på navnet, sier Hedin som tror Sørlandsbanen fort vil forsvinne fra folks hukommelse.



Bytte av navn er bare en av mange ting selskapet vil endre når de første gang begynner å kjøre norske tog fra 15. desember 2019.

Onsdag ble avtalen med Jernbanedirektoratet undertegnet. Go-Ahead Norge AS er opprettet for drift av Sørtoget, hvor selskapets direktør for internasjonal utvikling, Richard Stuart, er innstilt som styreleder.

Forstår at folk er skeptiske

Jernbanedirektoratet har ikke lagt noen føringer for navneskiftet i anbudsrunden, og selskapene står fritt til å endre navn også på de gjenværende strekningene. Jernbanedirektør Kristi Slotsvik sier til E24 at hun liker det nye navnet. – Det er jo mange strekninger som har samme navn, så jeg tror det at de omprofilerer og finner et helt nytt navn er et veldig godt grep, sier Slotsvik.

Cathrine Elgin har ledet kampen om å få Pakke Sør i havn, hun forstår at de Go-Ahead er en ny aktør og hva det innebærer. – Jeg vet at det er mange skeptikere der ute, sa hun da selskapet underskrev ti år lange avtalen onsdag formiddag. – De som jobber i NSB i dag trenger ikke å være bekymret. Ingen blir sagt opp, og det blir ikke lavere lønninger. Alle endringene som kommer vil bli positive for dem som jobber i Go-Ahead, sier Elgin. SØRTOGET: Direktør for Go-Ahead i Norden presenterte i dag planene for togdriften på strekningen som skal hete Sørtoget. Han sier selskapet er sultne på flere strekninger i Norge, men vil ikke gå inn på om de vil by på Pakke Nord og Pakke Vest som skal bestemmes i 2019.

Lounger

En av måtene Go-Ahead vil øke lønnsomheten på, er ved å tilby tjenester til flere typer reisende enn hva man gjør i dag.

– Vi planlegger å jobbe med ungdommer tidlig. Å lære dem at tog er bra. Vi har også planer om å henvende oss til forretningsreisende og selskaper med et eget togtilbud. I tillegg vil vi ha økt fokus på turisme, og sammen med lokale partnere skape gode opplevelser langs strekningen, sier direktør Hedin.

Et annet tiltak Go-Ahead vil gjøre er å ta i bruk nattvognene også på dagtid. Målet er å gjøre om vognene til lounger hvor man kan strekke ut bena.

– Vi får mer kapasitet som vi ser for oss kan anvendes av folk som vil ha møter på toget, eller familier som trenger litt større plass, sier Hedin.

I tillegg planlegger Go-Ahead to ekstra avganger, og vil dermed ha to timers frekvens på ruten.

Inspirert av Norwegian

Selv om navnet på togstrekningen endres, er det viktig for Go-Ahead at sørlandssjelen beholdes, og har dermed besluttet at det skal henges opp bilder av helter fra Sørlandet i de ulike vognene.

Under presentasjonen onsdag, ble Terje Vigen brukt som eksempel.

– Har dere fått litt inspirasjon fra Norwegians halefinner?

– Ja, vi har hentet inspirasjon mange steder, også fra Sør-Sverige hvor vi gjorde noe lignende. Men vi vil inkludere de reisende i hvilke helter som skal henge i togvognene, og vil ha en konkurranse hvor ulike personer kan nomineres, sier Hedin.