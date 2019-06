Saken oppdateres.

Vy (tidligere NSB) taper nok en gigantisk tog-avtale - denne gangen for SJ.

Det var knyttet stor spenning til hvilket selskap som får kjøre den andre trafikkpakken som regjeringen har satt ut på anbud.

Det er prisforskjellen som har veid tyngst, opplyser Jernbanedirektoratet.

– Det er først og fremst på prisen vi ser forskjellen. Det er en ekstremt stor prisforskjell, sier jernbanedirektør Kirsti Slotsvik på pressekonferansen.



Jernbanedirektoratet forklarer at de vil betale én femtedel i vederlag til SJ, sammenlignet med hva de betaler Vy i dag. SJ vil få totalt 1,24 milliarder i vederlag for oppdraget.

I Vys forslag som ble avslått, foreslo man et vederlag på 1,59 milliarder kroner.

Det vil si at forskjellen på selskapenes pristilbud er på 350 millioner kroner.

Kontrakten er på inntil ti og et halvt år, og har oppstart 7. juni 2020.

SJ kalkulerer med trafikkvekst

– Vi vil takke for at vi får utvikle den norske togtrafikken videre, sier, Thomas Silbersky,



SJ-sjef for den internasjonale virksomheten.

Selskapet kjører allerede flere strekninger i Norge, deriblant mellom Oslo og Stockholm.

– Vi kalkulerer med en klar trafikkvekst, og et blir flere togavganger, sier Silbersky som legger til:

– Det føles veldig bra å slå nordmennene på tog, det hadde føltes enda bedre om det var vinter, sier SJ-direktøren med henvisning til ski-rivaliseringen mellom Norge og Sverige.

Han vil ikke gå ut med nøyaktig hvor stor trafikkvekst den svenske selskapet forventer.

I tillegg til Vy var også Boreal med i kampen om togpakken.

«Trafikkpakke Nord» inneholder følgende ruter:

Dovrebanen

Raumabanen

Rørosbanen

Meråkerbanen

Nordlandsbanen (inkluderer Saltenpendelen)

Trønderbanen (omfatter deler av Nordlandsbanen og Dovrebanen)

SJ-sjefen sier det ikke er planlagt noen kutt i bemanningen, og at dagens ansatte vil beholde sammen lønn og vilkår som de har i dag.

Nytt Vy-nederlag

Tidligere i år vant Go-Ahead kampen om å kjøre tog på Sørlandsbanen foran Vy (tidligere NSB) som kjører strekningen i dag.

Arne Fosen, konserndirektør for tog i Vy sier i en pressemelding at de gratulerer SJ med seieren.

– Samtidig må jeg innrømme at vi er svært skuffet, dette betyr at vi fra neste sommer mister syv viktige strekninger med lange tradisjoner og stolthet, drevet av flotte ansatte med stort engasjement for kundene og for strekningene de kjører på, sier Fosen.

Fosen sier at Vy nå vil gå grundig gjennom den evalueringen og begrunnelsen som Jernbanedirektoratet har gitt selskapet.

Vy som har hatt monopol på togdrift i Norge har hatt problemer med å få ned prisen på tilbudet, noe som har vært tilfellet i både «trafikkpakke Nord» og «Sør», hvor konkurrentene har kommet med billigere tilbud og sammenlignbar kvalitet.

Jernbanedirektør Slotsvik sier hun håper Vy også søker om å få «trafikkpakke Vest», som er siste anbudsrunde som annonseres i desember 2019.