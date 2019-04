Jørgine «Funkygine» Vasstrand økte resultatet med 344 prosent

Vasstrands selskap, Nordic Lifestyle, fikk i fjor et driftsresultat på 3,48 millioner kroner, viser selskapets årsregnskap.

Det tilsvarer resultatvekst på hele 344 prosent fra året før, da driftsresultatet havnet på 784.196 kroner.

Samtidig steg inntektene i selskapene til 4,4 millioner kroner, opp fra 1,42 millioner kroner.

Også for privatøkonomien til Vasstrand ser det ut til å ha gått bra i fjor. Hun tok ifølge regnskapene ut 676.000 kroner i lønn, opp fra 445.000 kroner året før.

Videre er det satt av 1,7 millioner kroner i utbytte etter regnskapsåret 2018. Vasstrand hentet også ut tilleggsutbytte to ganger i fjor på totalt 840.000 kroner.

Selskapet Nordic Lifestyle er heleid av Vasstrand. Hun er også oppført som daglig leder og styreleder i selskapet.

Vasstrand ble nylig nominert til publikumsprisen under Gullruten-utdelingen, som finner sted i Grieghallen i Bergen 11. mai. Hun er blant annet kjent for VGTV-serien Harm x Funkygine, med Vegard Harm.

Selskapsinformasjon Selskap: NORDIC LIFESTYLE AS Organisasjonsnummer: 914 563 275

Skjeggkre-søksmål

I februar gikk Vasstrand og ektemannen til søksmål hvor de krevde 634.000 kroner, etter å ha funnet insektet skjeggkre i leiligheten etter et boligkjøp.

I retten sa hun, ifølge TV 2, blant annet:

– Det har vært veldig belastende. Vi har hatt skjeggkre i sengen vår og i sengen til de to største barna. Og etter at minstemann ble født, vil jeg si at jeg har vært ganske hysterisk med å sjekke klær og madrasser.

Hun tapte senere rettsaken. Oslo tingrett ga ekteparet medhold i at forekomsten av skjeggkre utgjør en mangel etter avhendingsloven, men slo samtidig fast at de hadde reklamert for sent.

– Vi føler oss lurt. I motsetning til det som fremstilles i mediene, handler ikke dette om en hysterisk toppblogger som ikke liker insekter. Dette handler om at vi kjøpte en leilighet hvor ikke alle fakta ble lagt på bordet, skrev Vasstrand på sin blogg rundt to uker etter dommen ble kjent.

22. mars skrev VG at den mye omtalte leiligheten var solgt til prisantydning på 6 millioner kroner.