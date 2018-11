Jøtul kutter 100 jobber

Saken oppdateres.

Det ble mandag formiddag informert om at selskapets ansatte var innkalt til et ekstraordinært allmøte, uten at det det blir gitt noen årsak for møtet, skriver Fredrikstad Blad.

Årsaken viste seg å være offentliggjøring av at deler av produksjonen flyttes til Polen, noe som medfører et kraftig kutt i arbeidsstyrken i Norge.

– På allmøtet opplyste direktøren at dette dreier seg om 100 ansatte i Norge, i tillegg til 70 i Danmark, sier sekretær Anette Johansen i Fellesforbundets klubb på Jøtul til E24.

– Trist

Hun forteller at montering, bearbeiding og emaljeverk er produksjonsområder som skal flagges ut. Dette skal etter planen være oppe å gå i 2020. Johansen bekrefter overfor E24 at de ansatte i Norge dermed vil bli sagt opp.

Støperiet skal imidlertid beholdes, forteller sekretæren.

– Dette er trist. Kanskje kom det ikke som den aller største overraskelsen, men oppsigelser er aldri moro. Vi skal nå jobbe for at vi kan beholde flest mulig, sier hun.

Jøtul som er mest kjent for sine ovner og peiser, har 280 ansatte på Kråkerøy i Fredrikstad. Dermed kan mer enn hver tredje ansatt miste jobben ved fabrikken.

Til sammen har selskapet 540 ansatte.

Oppkjøpsfond tok over