Prisen på kaffe i råvaremarkedet har falt til det laveste nivået på 12 år.

Robert Thoresen jobber med å finne og kjøpe spesialkaffe, og han forventer at den lave råvareprisen på kaffe vil gi utslag i dagligvarebutikkene.

– Jeg forventer at lave råvarepriser på kaffe vil føre til at det blir kjempetilbud på kaffe i dagligvarebutikker til jul, sier Thoresen til E24.

Thoresen er daglig leder i firmaet The Collaborative Coffee Source. Han eier også selskapet Kaffa.

Kaffa har et spesialkaffebrenneri på Ryen i Oslo, og kaffebarene Java og Mocca i Oslo.

– Råvareprisen gir utslag i butikkene

I hypermarkedskjeden Obs mener kjededirektør Lars Tendal at de kjører kaffetilbud jevnt og trutt og at de rekordlave råvareprisene på kaffe etter hvert vil gi utslag i butikkene. Samtidig peker han på at forsinkelser i prisingen til forbruker skyldes at leverandørene kjøper inn kaffe i store partier på lange kontrakter, og i tillegg har de kaffe på lager.

– Råvareprisen gir etter hvert utslag i prisen i butikkene. Det er spesielt viktig å gi gode tilbud til kundene inn mot høytider. Og vi skal være blant de billigste totalt sett, sier Tendal til E24.

Obs-sjefen viser til at kaffe er et veldig populært og stort produkt.

– Norge er et kaffeelskende land, og vi har kjempestore volum når vi selger Friele-kaffe på tilbud, sier Tendal.

GIGANTISK MARKED: På en passelig god dag på råvarebørsen ICE i New York blir det handlet kaffe for 25 milliarder kroner. Her fra kaffehyllen i en norsk dagligvarebutikk.

– Vil komme kundene til gode

Kommunikasjonssjef Kristine Arvin i Kiwi mener at når innkjøpsprisen går ned, vil det komme kundene til gode i form av lavere pris.

– Vi har ikke tilbud i Kiwi, men er tilhengere av så faste priser som mulig. Hvis og når innkjøpsprisen går ned, vil det komme kundene til gode i form av lavere pris, skriver Arvin i et svar til E24.

Hun legger til:

– Kiwi er og skal være billigste lavpriskjede og vi gir oss aldri på pris. Vi har gode alternativer i alle prisklasser og for enhver smak. Enkelte kaffevarianter er allerede svært presset i pris, som premiumkaffen Evergood til 49,90 kroner for 500 gram, skriver Arvin.

Meny-sjef Vegard Kjuus mener at de følger kaffemarkedet veldig tett i dagligvarekjeden.

– Meny er den dagligvarekjeden som selger absolutt mest kvalitetskaffe fra alle verdenshjørner med mer enn 200 produkter. Vi er og skal være konkurransedyktige til enhver tid, svarer Kjuus i en melding til E24.

BILLIG TIL JUL: – Jeg forventer at lave råvarepriser på kaffe vil føre til at det blir kjempetilbud på kaffe i dagligvarebutikker til jul, sier Robert Thoresen - som jobber med å finne og kjøpe spesialkaffe. Bildet viser en italiensk barrista.

Kjuus peker samtidig på at prisen på kaffe varierer gjennom året og sesonger, basert på kvaliteter, New York-børsen og dollaren.

– I tillegg har vi fast knallkjøp med 3 for 2 på hele bønner og kapsler fra Coffee of The World. Vi har også med jevne mellomrom knallpriser på Evergood og Ali – noe vi har hatt i hele år, og det er noe vi også kommer til å fortsette med, sier Kjuus.

– Disse kostnadene går ikke ned

Kommunikasjonsrådgiver Frederik Jahr i Rema 1000 peker på at råkaffen er bare en del av kostnaden ved å lage ferdig kaffe.

– I Rema 1000 ønsker vi å tilby ordentlig kaffe til bare lave priser. Vi har som følge av råvareprisene en kampanje på Kjeldsberg kaffe til 4 for 75 kroner, skriver Jahr i et svar til E24.

Samtidig viser han til at en rekke andre kostnader ikke går ned.

– Kaffen skal også transporteres, brennes, kvernes, pakkes og selges, og disse kostnadene går dessverre ikke ned. Generelt tar vi høyde for at prisene på råkaffe går opp og ned uten at prisene ut til forbruker beveger seg, skriver Jahr.