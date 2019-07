Kibsgaard går av som Schlumberger-sjef

Schlumberger kunngjorde i dag at styret har utnevnt Oliver Le Peuch som konsernsjef og medlem av Schlumberger-styret med virkning far 1. august.

Det fremkommer i en pressemelding fra selskapet.

Le Peuch tar over for Paal Kibsgaard som skal trekke seg tilbake som administrerende direktør fra samme dato.

Kibsgaard går av etter mer enn 22 års tjeneste i selskapet, inkludert åtte år som administrerende direktør og fire år som styreleder.

Verdens best betalte nordmann

I 2018 hadde Kibsgaard en samlet lønn på 16,2 millioner dollar, eller rundt 140 millioner kroner.

Det var en nedgang på 40 millioner kroner fra året før, da totalkompensasjonen var på 20,8 millioner dollar.

I 2016 dro Kibsgaard-Petersen inn 156 millioner kroner, noe som omregnet gjorde ham verd vel 425.000 kroner dagen. Det er 17.700 kroner i timelønn, eller 295 kroner i minuttet, om du vil.

Ålesunderen ble da omtalt som verdens høyest gasjerte nordmann.

Kibsgaard hadde ifølge en gjennomgang av Dagens Næringsliv tjent nærmere 900 millioner kroner i perioden han har vært konsernsjef og styreleder i frem til 2018.

DNs gjennomgang av Kibsgaards samlede kompensasjon siden han ble konsernsjef i 1. august 2011 viser at nordmannen mottok 886,4 millioner kroner i lønn og aksjer i perioden frem til tidlig 2018.

Sclumberger informerer E24 om at hverken Kibsgaard eller Le Peuch ønsker å stille til intervju på dette tidspunktet.

La også frem tall

Schlumberger la også frem tall for andre kvartal 2019 fredag. Driftsinntektene var 8,3 milliarder dollar i kvartalet, mot ventet 8,11 milliarder dollar.

Selskapet opprettholder synet om at internasjonale E&P-investeringer vil stige med 7 prosent til 8 prosent i 2019.

Det skriver konsernsjef Kibsgaard i Schlumberger i selskapets kvartalsrapport fredag.

Schlumberger-eide WesternGeco hadde også et multiklientsalg på 181 millioner dollar i andre kvartal 2019, inklusive transfergodtgjørelse, sammenlignet med 131 millioner dollar foregående kvartal, ifølge rapporten.

WesternGeco hadde en ordrereserve på 312 millioner dollar ved utgangen av andre kvartal 2019, fra 228 millioner dollar ved utgangen av foregående kvartal.

Oljegiganten fikk et justert resultat pr aksje på 0,35 dollar i andre kvartal 2019, mot 0,31 dollar pr aksje i samme kvartal året før, ifølge selskapets kvartalsrapport fredag.

På forhånd var det ventet et resultat på 0,35 dollar pr aksje, ifølge Refinitiv-konsensus.

32 år i selskapet

Den nye administrerende direktøren har vært i selskapet i 32 år og har hatt flere lederstillinger.

– Oliver har selskapets verdier, en grundig kunnskap om virksomheten vår, og har en anerkjent «track record». Alt i alt er han ideell til å lede Schlumberger inn i neste kapittel av vår historie, sier Kibsgaard i uttalelsen.

Peter Curie, som har vært styrets uavhengige direktør siden 2010 takket Kibsgaard for hans tjeneste.

– Styret og jeg takker Paal for hans mer enn 22 år lange tjeneste til Schlumberger. Paal navigerte selskapet gjennom den verste nedgangen i bransjens historie, og fikk oss på rett kurs igjen for å vinne i annet landskap. Styret skylder Paal en stor takk for sitt gode lederskap innen modernisering og omforming av selskapet, og for å ha sikret fortsatt suksess i fremtiden. Vi ønsker Paal det aller beste når han går inn i et nytt kapittel i hans liv.

– Jeg er beæret over å bli valgt til å lede Schlumberger og dets arbeidsstyrke i verdensklasse inn i en veldig spennende tid i selskapets historie. Jeg vil takke Paal for hans ledelse og bidrag til selskapet, sammen med hans veiledning i løpet av overlappingsperioden, la Le Peuch til.