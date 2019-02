Kina anklages for å hacke Visma i Norge

Saken oppdateres.

Det er Visma selv som går ut med de oppsiktsvekkende anklagene onsdag.

Foranledningen er at programvareselskapet ble rammet av et datainnbrudd i september i fjor, og hyret inn sikkerhetsselskapet Recorded Future for å etterforske hvem som stod bak.

Konklusjonen: Angrepet er del av en stor, kinesisk hackingkampanje for å stjele forretningshemmeligheter og immateriell eiendom verden over.

– Undersøkelsesrapporten vi bestilte viser at sporene peker mot en nasjonalstat. Det kunne ha vært hvilken som helst nasjonalstat, men i dette tilfellet peker rapporten på Kina, sier sikkerhetssjef Espen Johansen i Visma til VG/E24.

– Var heldige



Ekspertanalysen indikerer at angriperne var i et tidlig stadium, og at et kraftigere dataangrep var i vente.

– Vi var heldige som fikk stoppet dem såpass tidlig, sier Johansen.

Han beskriver angrepet som potensielt «katastrofalt» overfor Reuters, som først omtalte saken.

Kinas utenriksdepartementet besvarte ikke nyhetsbyråets henvendelser for kommentar.

Ifølge Visma ble ingen kundesystemer berørt av dataangrepet.

– Våre undersøkelser viser at de aldri var i nærheten av kritisk informasjon, altså våre kundedata, sier sikkerhetssjefen.

PST bekrefter overfor E24/VG at saken er under etterforskning. Nasjonal sikkerhetsmyndighet opplyser at de også har bistått i saken.

Johansen sier det er viktig for dem å gå ut med saken i offentligheten:

– Vi vil vise at at de som prøver seg på oss neste gang, risikerer å bli navngitt. Vi har bestemt oss for at vi går ut offentlig når dette skjer.

Norsk programvaregigant



Visma har 8.500 ansatte på verdensbasis med hovedkvarter i Oslo. De opplyser selv at de har 800.00 kunder som benytter deres produkter.

Omsetningen var på 8,5 milliarder kroner i 2017.

I trusselvurderingen som PST, Politiets SIkkerhetstjeneste, la fram mandag, kom PST-sjef Benedicte Bjørnland med et tydelig varsel om hvordan fremmede lands e-tjenester vil forsøke å skaffe seg tilgang ttil norske virksomheters datanettverk.

«Formålet vil være å skaffe sensitiv informasjon og påvirke beslutninger. Operasjonene til disse tjenestene vil rettes mot personer og virksomheter innen norsk statsforvaltning, kritisk infrastruktur. forsvar og beredskap. samt mot forskning og utvikling», skriver PST i trusselvurderingen for 2019.