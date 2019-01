WSJ: USA etterforsker Huawei

Det kinesiske selskapet skal blant annet angivelig ha stjålet teknologien bak et robotisert verktøy for testing av smarttelefoner fra det amerikanske selskapet T-mobile.

Det skriver Wall Street Journal og siterer kilder med kjennskap til saken.

Påtalemyndigheten har kommet langt i etterforskningen og kan om kort tid komme med tiltale, opplyser kildene.

Les også: (+) Kort forklart: Hvordan arrestasjonen av Huawei-toppen forverrer forholdet mellom Kina og USA

Både det amerikanske justisdepartementet og Huawei har nektet å kommentere saken.

Etterforskningen startet i forbindelse med et sivilt søksmål T-Mobile åpnet mot Huawei i 2014. Det kinesiske selskapet ble i 2017 funnet skyldig i å ha stjålet teknologien fra T-Mobile, og måtte betale 4,8 millioner dollar i erstatning, ifølge CNBC.

Administrasjonen til Donald Trump har gått hardt ut mot kinesiske selskaper som stjeler forretningshemmeligheter.

Huawei har særlig vært under lupen i USA som har hindret selskapet i å installere utstyr på det de store amerikanske nettverkene i frykt for at selskapet skal spionere på amerikanere, skriver Wall Street Journal.

Huawei har benektet anklagene og sier de ikke har tilkoblinger til den kinesiske regjeringen.