Fredag la Aker-konsernet frem kvartalstall med solid verdistigning for selskapet.

Samtidig kom det også frem at Røkke-konsernet også skaffer seg et nytt privatfly, et jetfly av typen Falcon 8x fra produsenten Dassault.

Falcon 8x er cirka 25 meter langt, med en kabin på 13 meter. Det har en rekkevidde på nær 12.000 kilometer.

Prisen på privatflyet er på 58 millioner dollar (506 millioner kroner), ifølge Aker.



Ifølge selskapets kvartalsrapport har Aker gjort en forhåndsbetaling på 149 millioner kroner knyttet til kjøpet.

– Aker er et selskap med virksomhet i hele verden. Med det programmet som Kjell Inge Røkke og Øyvind Eriksen har, så er dette en nødvendighet, sier kommunikasjonsdirektør Atle Kigen i Aker til E24.

Nå eier Aker-konsernet to privatfly, i tillegg til eierskapet på 50 prosent i et privatfly som eies sammen med finansmannen Bjørn Rune Gjelsten. Dette skal etter planen selges i løpet av året.

«Ghana-ekspressen»

Fra tidligere har Aker-konsernet et privatfly av typen Falcon 900 LX. Dette har den siste tiden vært brukt til å frakte folk mellom Oslo og Ghana, hvor selskapet driver oljevirksomhet gjennom Aker Energy. – Vi har allerede et fly som går i skytteltrafikk mellom Norge og Ghana. Uten et eget fly ville vi aldri vært der vi er i dag, sier Kigen.

Aker brukte 181 millioner kroner på å kjøpe inn flyet, som frakter ansatte i Aker og Aker Energy mellom kontorene på Fornebu og Accra. Flykjøpet ble omtalt av Kapital i september, og internt kalles flyet for «Ghana-ekspressen». Aker Energy tror det kan være opptil en milliard fat i Pecan-feltet i Ghana, hvor det nylig leverte utbyggingsplan med planer om å investere rundt 38 milliarder kroner. I første omgang skal det hentes ut 334 millioner fat. I løpet av fjoråret vokste Aker Energy til over 100 ansatte, fordelt mellom Norge og Ghana. Den tidligere Kværner-sjefen Jan Arve Haugan leder selskapet, og han har blant annet rekruttert inn Kværners tidligere finansdirektør Eiliv Gjesdal. Røkkes oljesatsing i Ghana: Vil investere 38 milliarder kroner i utbyggingen

Kraftig verdiøkning

Aker-konsernet kan for øvrig vise til kraftig verdiøkning etter nyttår, fra 41,7 til 56,2 milliarder kroner, godt hjulpet av høyere aksjekurs i Aker BP.



Aker er et eierselskap, som har en portefølje med store direkte og indirekte eierposter i selskaper som Aker Solutions, Kværner, Ocean Yield og Aker BP.

Siden selskapet fungerer som porteføljeselskap er det nettoverdien i selskapet som brukes som mål på resultatutviklingen.