Røkke vil bruke 4,2 milliarder på Rev Ocean

Administrerende direktør i Rev Ocean, Nina Jensen, sto tirsdag på scenen under Our Ocean-konferansen på Bali, og annonserte at Rev Ocean og Kjell Inge Røkke vil legge 500 millioner dollar, tilsvarende 4,2 milliarder kroner, i havsatsingen som skal dekke bygging av forskningsfartøyet Rev, samt tre års drift.

Det kommer frem i en pressemelding tirsdag.

Skipet skal være i drift fra 2021, og vil ifølge Rev Ocean bli et viktig verktøy i å kjempe mot utfordringene for havet.

– Røkke er en forretningsmann og en visjonær som har lovet bort en betydelig del av sin formue til å forbedre havets helse, sa Jensen under konferansen.

Det var i mai i fjor det ble kjent at Kjell Inge Røkke ville bygge forskningsskipet som i tillegg til å drive forskning, skal kunne ta med seg plastsøppel og brenne det om bord uten giftige utslipp. Kapasiteten skal være på fem tonn plast i døgnet.

Veldedig prosjekt

Utstyret på skipet skal kunne foreta målinger både i atmosfæren og i havet, helt ned til 6.000 meters dyp, ifølge Aftenposten.

Det vil ha plass til et mannskap på 30, samt 60 forskere.

Røkke har selv sagt at han ikke har tenkt å tjene en krone på prosjektet, men at dette er hans måte å «gi tilbake til samfunnet på».

Dette skipet er en del av det. Ideen om et slikt skip har utviklet seg over mange år, men planene er blitt konkrete det siste året, sa Røkke i fjor.

STORT FORSKNINGSSKIP: Navnet REV står for research, expedition og vessel. Det skal bygges i samarbeid med WWF.

Misnøye med skyskraper

For å huse «Verdenshavenes hovedkvarter» jobber Røkke med å bygge en 200 meter høy skyskraper på Fornebu, ved navnet Det store blå.

Det skal gi assosiasjoner til et fyrtårn og «minne oss om betydningen havet har for livet på jorden», ifølge Rev Ocean.

Naboene er imidlertid lite fornøyd.

– Vi er i harnisk over disse planene. Hele området Lagåsen blir liggende i skyggen av denne skyskraperen, sier nestleder Anne Greve i Foreningen for Fornebo vel til NRK.

De ber nå lokalpolitikerne sette ned foten og stoppe byggeplanene.