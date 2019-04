Kjeden Alti blir en av landet største kjøpesenterkjeder, med totalt 18 sentre fra Mandal i sør til Svolvær i nord, og en omsetning på rundt 8,6 milliarder kroner.

– Det nye navnet spiller både på at vi alltid skal ha kunden i fokus, samtidig vil vi få frem at kjøpesentrene våre skal ha «alt i», det vil si at det ikke lenger bare er varehandel, men mye mer enn det, sier daglig leder og medeier Lars Ove Løseth (26)

Det er ikke hvert år Norge får en ny kjøpesenterkjede, og timingen er spesiell med tanke på at handelsbransjen er under press i hele landet.

– Det er mye negativ journalistikk om varehandelen, men vi hadde omsetningsvekst på rundt 1,2 prosent i fjor og Thon hadde enda mer, sier Løseth og legger til:

– Ja, det er mer turbulent, men det er ikke helrødt, vi trenger tid for å omstille oss.



I likhet med resten av bransjen ønsker Løseth å snu om på hvordan folk ser på kjøpesentere, og har som mål at senterne skal knytte seg opp til helse- og kommunale tjenester, så vel som underholdning og servering.

– Selv om motoren i kjøpesentrene vil forbli varehandel, tror jeg ordet «kjøpe» vil få mindre betydning, sier Løseth.

Kjøpesenterarving

Alti-kjeden Alti Arendal

Alti Brotorvet

Alti Futura

Alti Førde

Alti Harebakken

Alti Kragerø

Alti Mandal

Alti Nordfjord

Alti Rauma

Alti Storkaia

Alti Sunndal

Alti Surnadal

Alti Svolvær

Alti Tynset

Alti Ørsta Av kjedens 18 sentre, er det 15 som bytter navn til Alti fra og med mandag 1. april. Alna og Dombås Senter beholder sine respektive navn, det samme gjør Lillesand Senter, inntil videre.

Familien bak Alti-satsingen er ingen nykommer i bransjen. Handelsnestor Lars Løseth senior har eid og drevet kjøpesentre fra bygden Surnadal i Møre og Romsdal siden begynnelsen av 90-tallet, og samarbeidet med blant annet Olav Thon om oppbyggingen av Amfi-kjeden. Siden 2009 har Løseth-familiens selskap LL Drift drevet og forvaltet kjøpesentre på egen hånd etter at Thon kjøpte familien ut av Amfi-kjeden. Sentrene har likevel beholdt Amfi-navnet frem til nå. – Da vi gikk ut av forvaltningssamarbeidet med Olav Thon og Amfi kunne vi fremdeles bruke Amfi-navnet, men både vi og Olav Thon Gruppen fant ut at det var mer krevende å bruke samme navn når forvaltningen lå i forskjellige organisasjoner. Det så bra ut på papiret, men ble vanskelig i praksis, sier Løseth junior. Han gikk etter endt utdanning i lære i Thon-gruppen før Surnadals kjøpesenterarving nå tar over styringen etter faren. – Det viktigste jeg har lært av Olav Thon er å tenke langsiktig, sier 26-åringen. Men det er faren som virkelig har stått for opplæringen, forklarer unge Løseth som sier han har brukt store deler av barndommen i farens mange kjøpesentre. – Men er du redd for å møte skepsis ettersom du er så ung? – Jeg har ikke følt på noen skepsis fra noen, men det er mange som spør meg om hvordan det er å være så ung og skal ta fatt i dette. Eiendomsbransjen er jo en voksen bransje. Jeg har selv vokst opp i kjøpesentergangene og har jo vanvittig mange flinke folk rundt meg. Selv om unge Løseth tar over driften, vil faren fremdeles være involvert som arbeidende styreleder. Sammen med seg i kjeden har Løseth med seg en annen rutinert gruppering, Sørbøe-familien fra Arendal som eier 20 prosent av Alti-kjeden. Store investeringer i turbulente tider I fjor ble det store konkursåret i varehandelen, hvor man måtte tilbake til finanskrisen for å se samme tall. Mange av kjedene som meldte oppbud hadde butikker på landets kjøpesentre, deriblant PM, Enklere Liv og Tilbords. – Dere gjør store investeringer i en periode mange er skeptiske til bransjen? – Ja, og det er nettopp derfor vi tror dette er et bra vindu for å gjøre slike investeringer. På 90-tallet startet Amfi-reisen på grunn av trøbbel i økonomien for mange sentre, og har siden hatt en kjempereise. Det er langt i fra samme situasjon i dag, men det er mange som har ønsket å selge, og vi ønsker å satse, sier den unge sentertoppen. Alti både eier og forvalter kjøpesentre, og vil satse på sistnevnte fremover, og tror man kan vokse raskt. Da Norgesgruppen-eier Johansson-familien kjøpte Alna senter, ble Løseth-familien hentet inn for å forvalte senteret. Foruten Alna, er de fleste sentrene lokalisert i distriktene. I første omgang vil 15 av deres 18 sentere bytte navn, men planen er å vokse videre. Løseth håper de klarer å få 20 sentre inn i Alti-kjeden i løpet av 2019. Målet er å komme opp på pallen som landets tredje største kjøpesenter, delt pallplass med Scala-kjeden. Den daglige ledere anslår at det er rundt 50 kjedefrie sentere i Norge i dag, og står med åpne armer med buskap om samarbeid for de som ønsker det. Kriseår for skobutikkene: – Bommer du nå, så sliter du Ungt blod Hovedkvarteret til Alti-kjeden vil ligge i Surnadal, der Løseth-familien alltid har hatt sitt hovedkvarter. Hovedkvarteret til Alti-kjeden vil ligge i Surnadal, der Løseth-familien alltid har hatt sitt hovedkvarter.

26-åringen mener det ikke er noe problem å bygge et landsdekkende kjøpesenterselskap i en liten bygd på vestlandet.

– Vi har internett i Surnadal også, og man skal lete lenge etter et sted med så mye kjøpesenterkompetanse, sier Løseth.