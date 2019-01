Kjøttlobbyen mobiliserer før Gunhild Stordalen-rapport

Den norske kjøttlobbyen har mobilisert foran publiseringen av en omfattende kostholdsrapport fra EAT-Lancet-kommisjonen, med en plan om å «nyansere budskapene» og avdekke «faglige svakheter» i forskningen, viser et internt dokument E24 har fått tilgang til.

Gunhild Stordalen-organisasjonen EAT og det medisinske tidsskriftet The Lancet er initiativtagerne bak det årelange prosjektet, hvor et titalls klimaforskere og ernæringseksperter har forsøkt å samle seg om et kosthold som både er sunt for mennesker, og bærekraftig for kloden.

Forskernes funn fremlegges torsdag, og den seksti sider lange rapporten skal være den hittil første som studerer kosthold med utgangspunkt i både helse og miljø.

Men den kan også vise seg kontroversiell, ettersom forskerne vil ta til orde for et betraktelig lavere kjøttforbruk enn i dagens kostholdsråd, etter det E24 får opplyst.

Det er en konklusjon også kjøttindustrien har fått nyss i.



Stordalen: – Trist

I forkant av publiseringen har mektige bransjeaktører lagt en plan for hvordan de kan bruke ulike mediekanaler og kommunikasjonsflater for å så tvil om funnene i rapporten.



Planen fremgår i et internt skriv datert 10. januar. Det er utarbeidet av Animalia, som er eid av Nortura og Kjøtt- og Fjørfebransjens landsforbund (KLF), samt MatPrat, hvor sistnevnte har som mål å «fremme omsetning av norskprodusert egg og kjøtt».

– Selv om det ikke overrasker, synes vi det er trist at kjøttbransjen forsøker å mislede forbrukere, skriver Gunhild Stordalen i en kommentar til E24, etter å ha blitt orientert om innholdet i dokumentet.

Matprat-direktør Dag Henning Reksnes bekrefter motstandsplanen når E24 ringer. I et intervju forsvarer han strategien, refser miljøkritikken av kjøttindustrien, og slår tilbake mot Stordalen:

– At vi villeder forbrukere, synes jeg er en sterk påstand hun ikke har dekning for, sier Reksnes.

Vil «forhindre feiltolkninger»



Bakteppet for mobiliseringen fra Matprat og Animalia er at de vurderer det som «sannsynlig at kommisjonen vil anbefale kraftig reduksjon i produksjonen av kjøtt og melk». De mener Gunhild Stordalens involvering også vil bidra til at rapporten får «bred mediedekning», ifølge dokumentet.

«Vi skal ikke tilbakevise eller stille spørsmål ved rapportens troverdighet. Men vi skal påpeke eventuelle faglige svakheter og avvik mellom internasjonale sammenhenger og tall og norske forhold», skriver de.

RUSTER TIL KAMP: De mektige kjøttindustriaktørene Matprat og Animalia planlegger motstand mot funnene i Stordalen-rapporten i dette interne dokumentet.

Bransjeaktørene vil dessuten «arbeide for å forhindre feiltolkninger», «korrigere eventuelle misvisende fremstillinger», og kontakte fagmiljøer som sitter på kompetanse som kan brukes til å «nyansere budskapene fra kommisjonen», viser dokumentet.

Matprat-sjefen mener innholdet er uproblematisk.

– Hva vil dere nyansere?

– Nå har jo ikke rapporten kommet enda, så det må vente til den foreligger. Men ut ifra signaler som har kommet, er det naturlig å tenke seg at rødt kjøtt vil bli omtalt, spesielt ut ifra klima og helse. Da blir det viktig for oss å få frem at norsk kjøttproduksjon er blant de mest klimavennlige som finnes, sier Reksnes.

– Ingen grunn til å hausse opp rødt kjøtt som veldig negativt



– Det jobbes også kontinuerlig med å redusere utslippene. Å hausse opp rødt kjøtt som veldig negativt, ser vi ingen grunn til.

– Du påpeker selv at rapporten ikke er lagt frem enda. Hvordan kan dere likevel planlegge å nyansere funn dere ikke vet hva er?

– Vi har blitt presentert med innspill fra EAT over lengre tid. De har en tendens til å gå i samme retning. Det finnes også forskning fremmet av EAT tidligere som har resultert i relativt sterke påstand om kjøtt og kjøttforbruk. Men vi får se hva rapporten viser, kanskje vi blir positivt overrasket.

– Denne strategiplanen tyder på at dere vil tale imot funnene uansett?

– Det spørs hva som står i rapporten. Men vi har et landbruk som totalt utgjør 8,5 prosent av klimautslippene. Det er ingenting i forhold til for eksempel veitrafikken. Likevel er det mange som angriper norsk kjøttproduksjon. Det er viktig at forbrukerne får vite hvor viktig kjøtt er for norsk matproduksjon, og hvor lite viktig det er for de totale klimautslippene.

Kommunikasjonsrådgiver Mathias Ytterdahl i Animalia bekrefter at de har laget en plan for å kontre rapporten, men ønsker ikke kommentere saken ytterligere.

– Vi har ikke noe å si om det, sier han til E24, og forteller at de stiller seg bak Matprat-direktørens uttalelser.

Stordalen: – Smertefullt for visse aktører



Gunhild Stordalen sier hun ser frem til debatt om funnene i rapporten.

– Vi erkjenner at konklusjonene vil være smertefulle for visse aktører, men de innebærer også store muligheter for landbruket, sjømatindustrien og den øvrige matbransjen.

Hun presiserer at rapporten ikke fremmer veganisme, men konkluderer med at mennesker på verdensbasis må skifte til et mer plantebasert kosthold.

– Dette er basert på en sammenstilling av den beste tilgjengelige forskningen i verden. Et plantebasert kosthold innebærer moderate mengder fisk og sjømat og rom for små mengder kjøtt og meieriprodukter, fortrinnsvis fra dyr som går på beite, forklarer Stordalen.



Siden rapporten har et globalt perspektiv, vil variasjonene være store, påpeker hun – hvor forskerne vil ta til orde for at enkelte befolkningsgrupper faktisk øker inntaket av animalske proteiner.

– Reduksjonen i kjøtt og meieriprodukter gjelder i hovedsak vestlige land og andre områder som i dag overkonsumerer.