KIWI og Rema 1000 har satt som mål å bytte ut HFK (se faktabok) med CO₂ som kuldemedium innen 2025, fem år før EUs frist. Også Bunnpris og Coop planlegger å bruke store summer på dette de nærmeste årene.

Miljøeffekten av tiltakene er enorme. Lekkasjer fra de gamle HFK-anleggene øker nemlig drivhuseffekten, forteller Kiwi.

– Selv om det er et krav om å fase ut bruken av HFK-gassene, så fremskynder vi nå dette med flere år. Vi ønsker å være i front, slik grønnfargen vår forplikter oss til. Slagordet vårt er jo kjapt, trygt og billig, men dette er langt fra billig eller fort gjort. Men det er verdt det, forteller Kiwi-sjef Jan Paul Bjørkøy, mens han viser rundt på Kiwi Etterstad i Oslo.

HFK-gass HFK (hydrofluorkarbon) er fellesbetegnelsen for en gruppe fluorholdige gasser med kraftig klimaeffekt. Fordelene med HFK-gasser er at de holder en stabil temperatur og ikke er giftig for mennesker ved utslipp. HFK er et vanlig kuldemedium i kjøle- og fryseanlegg og varmepumper, men skal fases ut av anlegg i EU og Norge innen 2030. Som kuldemedium kan HFK-gasser byttes med CO₂, som har en mye svakere klimaeffekt ved utslipp.

– Ett enkelt anlegg kan inneholde over 100 kilo HFK-gass. Utregningene våre viser at utslipp av én kilo HFK-gass fra en kjøledisk gir en like stor drivhuseffekt som en lastebiltur fra Kristiansand til Nordkapp og tilbake, forteller Halvard Hauer, miljøansvarlig i Norgesgruppen.

I tillegg til kostnaden på rundt tre millioner kroner per butikk, kommer utgiftene knyttet til opptil fem dager stengetid.

– Alle nye butikker etter 2015 har fått CO₂-anlegg, og nå skifter vi ut resten fortløpende. Ved nyttår har vi oppgradert 400 butikker, og i 2025 vil alle våre 671 butikker ha nye anlegg. Kjapp hoderegning viser at vi vil bruke rundt to milliarder kroner på å fase ut HFK-anleggene i butikkene våre, forteller Bjørkøy.

Reduserer strømbruk

Kiwi er over halvveis med oppgraderingene, og 350 butikker har nå nye fått byttet ut HFK-anleggene med CO₂.

– Det er en stor jobb som skal gjøres, og vi tar rundt 50–60 butikker i året. Vi har med andre ord mer enn nok å gjøre, skyter butikkutviklingssjef Jan Eilif Johansen inn.

Han viser rundt i butikken på Etterstad, som for øyeblikket er helt strippet ned.

– Vi gjør ofte flere oppgraderinger samtidig, men det er langt fra alle butikkene vi gjør en komplett ombygging, som her, forteller Johansen.

Å bytte gassen i butikkene er ikke en ren utgift for butikkene, de sparer også strøm på oppgraderingen.

– Det gir 30–40 prosent lavere strømforbruk. Om, og eventuelt hvor lang tid det tar før investeringene vil lønne seg, har vi ikke regnet på, sier Bjørkøy.

Store summer

Også de andre store dagligvarekjedene er i gang med å fase ut HFK-gassene.

– Siden 2013 har vi byttet kjølegasser i over 300 Rema-butikker. Alene har dette redusert utslippene fra kjølegasser med cirka 65 prosent og energibruken med cirka 40 prosent. Vi bytter ut forløpende og målet er at alle butikker skal ha klimavennlige kjølegasser innen utgangen av 2025, forteller Kaia Andresen, som sjef for miljø og samfunnsansvar hos Rema 1000.

Coop sier at de har hatt forsøk med mindre skadelige kuldemedier i siden 2001, og at de nå jobber for å innfase CO₂.

– Samlet vil likevel investeringene i nye anlegg beløpe seg til flere hundre millioner kroner, sier miljøsjef i Coop, Knut Lutnæs.

Da Coop er et samvirkelag, er det opp til de som eier butikkene å si når de planlegger å fase ut HFK, opplyser Lutnæs.

Bunnpris er også i gang med arbeidet, men de har ikke noen klar dato for når de skal være i mål.

– Vi skifter nå fortløpende på aktuelle butikker, men har ingen eksakt sluttdato for når dette skal være helt ferdig. På alle nye butikker setter vi selvfølgelig inn grønt kuldemedium nå. Det er vanskelig å anslå hva dette vil koste oss totalt, men det vil være snakk om store summer, forteller Trond Wang, som er nasjonal driftssjef for Bunnpris.