Kinnevik investerer ytterligere 300 millioner i Kolonial.no

Ni måneder etter at Kinnevik først investerte 300 millioner kroner i Kolonial.no, følger selskapet opp med nok en investering i landets eneste rene dagligvareaktør på nett.

Halvparten av de 300 millionene er et konvertibelt lån, og resterende er aksjer kjøpt av tidlige finansielle investorer.

Det betyr at Kinneviks samlede investering på totalt 600 millioner kroner gjør selskapet til største investor og aksjonær i selskapet, foran Rasmussen-familien som har puttet til sammen 550 millioner kroner i Kolonial.no.

Kolonial-sjef Karl Munthe-Kaas sier det var det svenske investeringsselskapet som ønsket å putte mer penger i selskapet.

– Vi tar jo inn kapital hvert år, og trengte ikke penger akkurat nå, men vi er veldig fornøyd med at Kinnevik ønsker å doble sin investering fra i fjor, sier Karl Munthe-Kaas til E24.



Hvor mye større Kinnevik blir enn Rasmussen-familien kan ikke Munthe-Kaas si på nåværende tidspunkt ettersom konverteringskursen er satt på fremtidige mål. Før investeringen sto Kinneviks aksjepost for 15 prosent av selskapet. Rasmussen-gruppens eide 22,3 prosent av aksjene.

Den siste emisjonen gjennomføres fortløpende, forklarer Munthe-Kaas.

Under kvartalspresentasjonen snakket Kinnevik varmt om selskapets egenutviklede logistikk – og varehusløsning.

Selskapet mente at det vil være mulig å selge den til andre selskaper internasjonalt med tiden, og åpnet for å investere ytterligere i selskapet for å eventuelt realisere slike planer.

– Kolonial har en egen løsning som ligner Ocados, og har strukturert opp sin plattform på lignende vis, uttalte Kinnevik-sjef Georgi Ganev til det svenske nyhetsbyrået Direkt etter fremleggelsen av resultatet for første kvartal hvor selskapet også omtalte investeringen.

Ocado leverer automatiserte logistikkløsninger for mathandel på nett, blant annet til ICA og en rekke andre selskaper, og er verdsatt til 9,8 milliarder pund på London-børsen.

I motsetning til Ocado, hvor systemene er helautomatiserte baserer Kolonial.no sine systemer seg i større grad på manuelle prosesser.

Munthe-Kaas sier de ikke er i samtaler om noe konkret med tanke på salg eller kommersialisering av egne systemer, men sier det er en mulighet.

Selskapsinformasjon Selskap: KOLONIAL.NO AS Organisasjonsnummer: 912 262 510

– Vi ser jo at det vil være mulig å selge dette til andre med tiden. Vi har jobbet utrettelig med effektivitet helt fra starten og 2018 var et spesielt bra år med tanke på dette. Nå ser vi at verdikjeden fra produsent til forbruker er på kostnadsnivå med lavprisbutikkene, sier Munthe-Kaas og legger til:

– Da vi startet opp fantes det få systemer for det vi drev med, og de som fantes var ikke gode nok. Derfor utviklet vi vår egen teknologi. Nå ser vi at dette gir oss muligheter som ingen andre dagligvareselskaper i Norge har med tanke på effektivitet, plukk-kost, kvalitet, og svinn.

Kolonial.no forklarer blant annet at systemet har redusert svinn med 75 prosent, og ligger nå på under 0,5 % av omsetning.

Vil legge myten død

Det har ikke vært mangel på eksperter og konkurrenter som har dømt mathandel på nett ned og under. Og flere aktører, deriblant Marked.no og Brødboksen har gått konkurs i forsøket.

Kolonial-gründeren sier selskapet vil tape penger i en del år til, men at de kunne vært lønnsomme «ganske kjapt», om det var ønskelig, men planen er å vokse seg mye større.

– At dagligvarer på nett ikke er levedyktig er noe vi nå kan legge dødt, mener Munthe-Kaas.

I 2017 omsatte Kolonial.no for rundt 800 millioner kroner, og har tidligere uttalt til E24 at de ikke bikket milliarden i fjor, grunnet større fokus på å bygge ut kapasitet fremfor å bruke penger på markedsføring.

Samtidig hadde selskapet 260 millioner i underskudd i 2017. Hva underskuddet blir i 2018 gjenstår å se.

Ved forrige emisjon i august i fjor ble Kolonial.no verdsatt til 2,24 milliarder kroner.

Kinnevik satser hardt på mathandel på nett, og har i tillegg til investeringen i Kolonial.no, puttet 811 millioner kroner i Sveriges største mataktør på nett, Mathem.se.

