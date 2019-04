Det er åpnet konkurs i Makestyle AS. Selskapet drev en netthandelsbedrift innen skjønnhet og velvære, med fokus på kosmetikk, hårprodukter, hudpleie og kroppspleie.

Selskapet ble etablert i 2011. I årene frem til 2017 var det i årsregnskapene bekreftet at forutsetningen om fortsatt drift var til stede.

Det ble imidlertid påpekt at selskapet i 2016 tapte egenkapitalen, og at det i 2017 fortsatt gikk i underskudd, noe som forverret situasjonen. Det står videre i rapporten at selskapet arbeidet med å kutte kostnadene og bedre driften av selskapet.

Det fremkommer av revisorens beretning i regnskapet at det allerede i 2017 var en «vesentlig usikkerhet som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift».

Årsaken

Janne Borlaug, gründeren bak Makestyle sier til E24 at det er vanskelig å peke på en enkelt grunn til at selskapet gikk konkurs.

– Det er veldig sammensatt, men en av hovedgrunnene er endringen i markedsføring, og at når man forsøker å drive en nettbutikk gjennom autoriserte forhandlere fremfor å ta billige snarveier så blir konkurransen for stor.

I tillegg til dette var det flere endringer som påvirket nettbutikken. Blant annet belyser hun problematikken ved å måtte konkurrere mot store og etablerte kjeder.

- Markedsføringen har endret seg en del. Facebook-annonseringen ble så avansert at man helst skulle hatt egne byrå som tok seg av det. Det var en stor del av markedsføringsplanen vår, når dette endret seg og ble uforutsigbart gikk dette selvsagt utover oss, sier Borlaug.

Hun trekker også inn en faktor som påvirket hvor kundene handlet.

– Tollfrigrensen økte fra 200 til 350 kroner. Mange av produktene vi solgte kostet jo under 300 kroner, da valgte kundene ofte å handle fra utenlandske butikker, forklarer hun.

Vil forsøke å selge boet

Det var styret selv som begjærte oppbud, skriver oppnevnt bostyrer Karianne Evje Skiaker, advokat ved Haavind i en e-post til E24.

– Vi har fått flere henvendelser fra folk som ønsker å kjøpe virksomheten, forteller hun videre.

Advokaten skriver også at dersom boet lykkes med et salg, så vil det kunne gi penger til kreditorene.

Har selskapet mye i gjeld?

– Vi arbeider med å få en oversikt over selskapets eiendeler og gjeld, svarer Skiaker.



I årsregnskapet for 2017 fremkommer det at selskapets samlede gjeld var på 3,6 millioner kroner.

Borlaug forklarer at hun syns det er vanskelig å tenke på at noen andre eventuelt skal gå videre med Makestyle.

– Jeg tenker at det blir som en kjærlighetssorg, og at det vil bli bedre med tiden. På samme måte vil det være vondt å se at noen andre går videre med den man er glad i, det gjelder selskapet jeg bygget opp fra et enkeltpersonforetak til en mellomstor nettbutikk også, sier hun.

Sponset produkter

Makestyle har vært en flittig bruker av bloggere og «influensere» i sin markedsføring. Blant annet skrev Nordlys i 2012 om hvordan nettbutikken har sponset både Sophie Elise og daværende toppblogger «TCMN».

– Bloggere var rimeligere før. Når de får management og setter opp prisene til femdoblet i forhold til for fem år siden må man ha ekstremt høye salgstall bare for å dekke selve annonsen, og det har blitt så mye annonsering av kundene ikke klarer å få det med seg, forteller Borlaug.