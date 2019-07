DN: Einar Aas’ siste bolig solgt for 18 millioner

Arbeidet med å selge unna de fem ferieeiendommene til Aas i Grimstad startet i april.

Det var Dagens Næringsliv som først omtalte saken.

Eiendomssalget skjer på vegne av kreditorene etter konkursen som følge av at han tapte hele formuen på spekulasjoner i kraftmarkedet i fjor. Salget kommer etter at Aas ble tvunget til å selge unna eiendeler for flere hundre millioner kroner for å dekke opp tap etter en gjeldsavtale med kreditorene. Avtalen innebærer også at han får beholde deler av eiendelene, slik som praktvillaen, biler og båter.

Den siste hytta som selges i henhold til avtalen ligger på Grimstad, og går under tilnavnet «Slotte». Aas betalte 23 millioner for hytta da han kjøpte den i 2011.

Eiendomsmegler Gustav Sædberg bekrefter overfor DN at hytta ble solgt til prisantydningen på 18 millioner.

– Da kjøpesummen var på 25 millioner kroner, mottok vi bud på 15–16 millioner, så da justerte vi prisen etter de tilbakemeldingene vi fikk fra markedet, opplyser Sædberg.

Prisen ble satt ned med syv millioner kroner.

På vegne av kjøperne, som ikke ønsker å stå frem offentlig, forteller han at de var innom Grimstad-hytta første gang på mandag.

– De gleder seg veldig over dette, sier megleren.

Han forteller at kjøperne har lokal tilknytning.