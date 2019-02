Flyselskapet Germania er konkurs

Mandag slo det tyske flyselskapet Germania seg konkurs. Det bekreftet flyselskapet selv på sine nettsider natt til tirsdag.

Alle selskapets fly settes nå på bakken.

– Dessverre har det vært umulig for oss å få tak i finansiering som kunne reddet oss ut av likviditetsproblemene på kort sikt. Vi beklager konsekvensene, men vårt eneste valg var å begjære konkurs, sier administrerende direktør Karsten Balke i en uttalelse.

Germania bekreftet for en måned siden at de undersøkte ulike muligheter for å skaffe seg finansiering. Én av disse mulighetene var å selge selskapet, noe som ikke har latt seg gjøre.

Høye drivstoffpriser førte til problemene

Flyselskapet skriver at økte drivstoffpriser i sommer, samt svakere euro mot dollar er blant hovedårsakene til at man havnet i likviditetsproblemer.

– Det er selvsagt påvirkningen dette vil ha på våre ansatte vi beklager mest. Alle sammen har alltid gjort sitt beste for å sikre trygge og stabile flyginger – selv i den tøffe perioden vi har hatt bak oss. Jeg vil takke dem av hele mitt hjerte. Jeg beklager til alle kunder som ikke kan gjennomføre sine flyginger, sier Balke.

Datterselskap ikke berørt



Flyselskapet som ble startet i 1978 har i hovedsak fløyet kortdistanse i Tyskland, samt diverse flyginger til middelhavslandene, Nord-Afrika og Midtøsten. Germania har 37 fly som fraktet omkring 4 millioner passasjerer i året.

Det sveitsiske datterselskapet Germania Flug og leasingselskapet Bulgarian Eagle er foreløpig ikke berørt av konkursen, opplyser selskapet.