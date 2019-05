Jamie Olivers restaurantkjeder er i ferd med å kollapse

Kjendiskokk Jamie Olivers kjede med restauranter er i ferd med å bli satt under administrasjon. Det gjelder 25 restauranter, der 23 av dem er en del av Jamie's Italian-kjeden. Det skriver medier som BBC og The Guardian.

Det betyr at over 1000 jobber, ifølge BBC så mye som 1300, står i fare.

– Jeg er fryktelig lei meg for at det har kommet til dette og vil takke ansatte og leverandører som har lagt hjerte og sjel i denne bedriften i over et tiår, sier Jamie Oliver til The Guardian.

Ifølge BBC betyr dette ingen endringer for Jamie Oliver Holdings som drifter virksomheten for de internasjonale franchisene.

The Guardian skriver at Jamie Oliver har forsøkt å få til et salg de siste månedene, etter at kjeden i lengre tid har slitt med fotfeste i markedet som har ført til konkurs for kjeder som Carluccio’s, Byron Burger og Gourmet Burger Kitchen.

For det er ingen hemmelighet at restaurantkjeden har slitt økonomisk i flere år.

I februar i fjor ble det kjent at kjeden hadde en gjeld på 71,5 millioner pund. Som et resultat av dette stengte selskapet 12 av sine 37 restauranter i Storbritannia. 450 personer mistet jobben.

Til høsten ble så Jamie Oliver nødt til å bruke 13 millioner pund av sine egne penger på å holde selskapet i live. Hvorfor det gikk så dårlig med økonomien kunne han da selv ikke forstå.