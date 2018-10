Konkursene øker kraftig – verst på Nordvestlandet

416 selskaper måtte sette kroken på døra i september, viser ferske tall fra kredittsjekkselskapet Experian. Det utgjør en økning på 12,1 prosent fra samme periode i fjor.

Så langt i år har 3.738 selskaper gått konkurs, som er 13,4 prosent mer enn i fjor, opplyser selskapet i en pressemelding.

– Denne uken har det kommet flere positive signaler om at norsk økonomi er i medvind. Blant annet har ikke NHOs medlemsbedrifter vært mer optimistiske på ti år. Derfor er det et stort paradoks at antall konkurser fortsetter å øke i høyt tempo, sier salgsdirektør Per Ivar Kristiansen i Experian Norge i meldingen.

Verst i nordvest



Ifølge Experian er økningen størst i fylkene Møre og Romsdal (34,8 prosent) og Sogn og Fjordane (34,2 prosent).

I varehandelsektoren har 801 bedrifter gått konkurs hittil i år, som er en økning på 31,7 prosent sammenlignet med samme tid i fjor. For bygg- og anleggssektoren har det så langt vært en økning på 18 prosent.

– Det er tydelig at det er strukturelle endringer på gang i handelsnæringen, og at flere butikker legger ned blant annet som følge av tøffere konkurranse fra netthandel. Bygg og anleggsektoren sliter nok også med ettervirkninger etter et svakt boligmarked i fjor. Det tar nemlig alltid litt tid fra nedturen er over oss til vi ser utslaget i antall konkurser, sier Kristiansen i meldingen.

Økning også i august

For en måned siden meldte data- og analyseselskapet Bisnode at de hadde registrert en økning i antall rene konkurser på 22,4 prosent i august, sammenlignet med samme måned i 2017.

På det tidspunktet hadde 6.483 bedrifter gått konkurs eller blitt tvangsoppløst. I finanskriseåret 2009 gikk totalt 6.449 bedrifter til skifteretten.