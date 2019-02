Tøff start på året: Kraftig konkurs-økning i varehandelen

Det ser ut til at varehandelen skal få sitt å streve med også i 2019.

Den siste statistikken fra kredittvurderingsselskapet Experian, viser at 111 selskaper gikk konkurs i årets første måned.

Det er en økning på over 30 prosent fra januar i fjor.

– Når det er over 100 konkurser på én måned, er tallet såpass stort at vi faktisk kan si noe om det. En økning på 30 prosent i en måned er uansett en stor økning i en enkeltbransje, sier salgsdirektør Per Ivar Kristiansen i Experian Norge til E24.



Top-Toy klart størst

Ser man bort ifra varehandelen, er økningen i konkursene langt mer moderat i resten av næringslivet.

Til sammen 422 selskaper la inn årene i januar, noe som representerer en økning på 1,4 prosent fra januar i fjor.

Den klart største konkursen i januar i varehandelen var Top-Toy, selskapet som drev leketøysbutikkene Toys 'R' Us og BR Leker i Norge. Det var først morselskapet i Danmark som gikk konkurs, men det ble for vanskelig å finne en ny eier i Norge, at selskapet meldte oppbud i slutten av januar.

Selskapet hadde en omsetning på 852 millioner i 2017, og drev 53 leketøysbutikker rundt omkring i Norge.

Til tross for den store konkursen i Top-Toy, ser det ut til at mer enn halvparten av butikkene blir solgt videre og drevet av andre leketøyskjeder.

Spesielt norske faghandler sliter, hvor nesten hver tredje selskap driver ulønnsomt, ifølge tall fra Virke.

– Jeg forstår veldig godt den bekymringen som finner sted i handelsbransjen. Sannheten er at man må fornye seg oftere i dag enn man trengte tidligere, og det er ikke enkelt og heller ikke billig, sier leder for Virke Handel, Harald Andersen.

Virke mener for øvrig at omsetningsveksten vil være høyere i nær samtlige kategorier av varehandelen i 2019.

Hedmark og Vestfold største økning

Akkurat som i bransjene, er det også stor forskjell mellom norske fylker når det kommer til konkurs.

Konkursene økte mest i Vestfold og Hedmark, der økningen var på henholdsvis 125 og 111 prosent i januar.

Finnmark og Aust-Agder er fylkene der konkursene gikk mest ned, med henholdsvis 80 og 50 prosent.

Experian-direktøren sier de følger de ulike bransjene tett, ikke bare konkursene.

– Vi overvåker de ulike bransjene, så det kom ikke som noen kjempestor overraskelse, men det er urovekkende at vi ser 30 prosent økning i varehandelkonkursene i januar, sier Kristiansen.