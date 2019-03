To pågrepet for grov korrupsjon

Saken oppdateres.

Det var avisen Nationen som først omtale saken.

En av de siktede er mistenkt for å ha mottatt bestikkelser i forbindelse med sin stilling i Nortura, den andre er siktet for å ha betalt bestikkelser, skriver avisen.

– Etterforskningen er i en innledende fase, og vi ønsker ikke å gå nærmere inn på hvor store beløp det kan dreie seg om eller andre detaljer i saken. Dette av hensyn til etterforskningen, sier konstituert førstestatsadvokat Esben Kyhring i Økokrim.

I avhør

Nationen erfarer at den ene siktede er en tidligere straffedømt som har tilknytning til en av Norturas industrikunder.

– Vedkommende i Nortura har et ansvar for salg av Norturas produkter. Det som er mistanken er at han har mottatt bestikkelser fra en kunde av Nortura, sier konstituert førstestatsadvokat Esben Kyhring i Økokrim til E24.

– Vi er i gang med avhør nå, og må vurdere videre hva som er behovet for eventuell varetektsfengsling. De to ble pågrepet i dag tidlig, og sitter fortsatt i avhør, sier Kyhring videre.

Ikke rettet mot Nortura

Økokrim presiserer at etterforskningen ikke er rettet mot Nortura eller andre personer som jobber i selskapet.

Den Nortura-ansattes advokat Marius Dietrichson sier til E24 at han ikke ønsker å kommentere saken på nåværende tidspunkt. Han bekrefter at klienten ble pågrepet i dag tidlig, og at han fortsatt sitter i avhør.

Den andre siktedes advokat, Ola Lunde, har så langt ikke besvart E24s henvendelser.

Konserndirektør for kommuniaksjon og samfunnsansvar Ellen Flø Skagen i Nortura bekrefter overfor E24 at en av deres ansatte er blant de siktede i saken.

– Vi kan ikke kommentere innholdet i saken annet enn å bekrefte at en medarbeider hos oss er pågrepet og siktet for grov korrupsjon. Det tar vi til etterretning. Så må vi bare bistå Økokrim ved behov, men vi er glade for at de presiserer at det ikke er Nortura som selskap som er siktet, sier Skagen.

Suspendert



Hun sier selskapet ikke har grunnlag for å ta stilling til om Økokrims mistanker er berettiget.

– Det er alt for tidlig å si, og det må være Økokrim som styrer etterforskningen og velger veien videre. Vi har gitt dem bistand av praktisk art, for å gjøre ting tilgjengelig, sier hun.

Den siktede Nortura-ansatte har ifølge Skagen jobbet i industrisalget i selskapet. Hun bekrefter samtidig at mannen nå er suspendert.

– Det syntes vi var naturlig, uten at vi tar stilling til saken for øvrig, sier hun.

Nortura har kjent til saken i en viss tid, opplyser hun, men vil ikke si hvor lenge eller hva de har visst. Skagen ønsker heller ikke å kommentere om det var Nortura som varslet Økokrim om saken.