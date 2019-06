Krise for milliardær: Superyacht sank

Den 39,6 meter lange «My Song» var på vei mot Ibiza for å delta i den store superyachtregattaen Loro Piania, da ulykken skjedde, skriver rederiet Peters and May i en uttalelse.

Båten er eid av regattaens hovedsponsor, den italienske klesgiganten Per Luigi Loro Piana. Ifølge Forbes har han en formue på 1,6 milliarder dollar (14 milliarder kroner). Superyacht Times skriver at båten har en prislapp på 40 millioner dollar (350 millioner kroner).

Etterforskning startet

I pressemeldingen fremkommer det at en etterforskning av hendelsen nå er startet. Den primære vurderingen er at yachtens vugge kollapset under reisen fra Palma til Genova, som resulterte i at båten falt over bord.

Båten ble produsert av det finske verftet Baltic Yachts og ble lansert i 2016. Yachten har også blitt tildelt flere priser, slik som årets båt, mest innovative seileyacht og beste seileyacht i sin klasse, ifølge Superyacht Times.

Marine Claim Services Germany arbeider nå med med forberedelser for tauing til Palma.