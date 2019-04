I januar valgte restauranten Kombinat i Kristiansand å endre konsept. Bort med gourmetmat og inn med burgere og betraktelig lavere ølpriser. Over natten satte restauranten ned prisen på halvliteren til 50 kroner, skriver Fædrelandsvennen.

Denne uken så flere av konkurrentene seg nødt til å følge etter.

– Noen har begynt med ølkrig i denne byen, så da svarer vi opp, sier innehaver Oddleif Andersen på Victoria Pub til avisen.

Mandag satte Møllepuben og Victoria Pub ned prisen for en halvliter fra 91 til 50 kroner, som følge av konkurransen. De to pubene bekrefter overfor Fædrelandsvennen at de gjør det som følge av å ha mistet gjester.

– Det er idioti, det Narve Ellefsen har startet, rett og slett hål i haue, sier Andersen som samtidig uttaler at kundene virker å være fornøyde med prisnedgangen.

Narve Ellefsen, som driver Kombinat, skriver i en e-post til Fædrelandsvennen at han har stor respekt for bransjekollegaene, og at hva andre mener om ham får stå for deres regning.