EU med razzia mot norske laksekjemper

Saken oppdateres.

Mowi, tidligere Marine Harvest, fikk tirsdag uventet besøk av EUs konkurransemyndigheter, bekrefter pressekontakt Ola Helge Hjetland overfor E24.



– Vi har hatt besøk av EU-kommisjonen på to av våre fabrikker i dag, én i Skottland og én i Nederland. Utover det kan vi bare si at vi har ingenting å skjule, og samarbeider med EU-kommisjonen og deres inspektører. Vi prøver å gjøre jobben deres så lett som mulig, så får vi komme tilbake til detaljene senere, sier Hjetland.

Også Grieg Seafood skriver i en børsmelding at EU-kommisjonen har vært på tilsyn ved lakseselskapets anlegg på Shetland. De legger til at de vil være åpen og imøtekommende overfor EUs konkurransemyndigheters etterforsker, og levere all nødvendig informasjon som kreves.

Mistanke



Finansdirektør Atle Harald Sandtorv i Grieg Seafood sier til E24 at de så langt ikke kan si så mye mer enn det som står i børsmeldingen.

– Bakgrunnen for dette er en mistanke om at det kan foreligge praksis innenfor oppdrettsnæringen som kan påvirke prisene, sier Sandtorv.

Også Fiskeribladet melder om at det er mulig prissamarbeid som etterforskes.



Overfor E24 understreker Sandtorv at tilsynet ikke er spesielt knyttet til det ene selskapet.

– Vi gir dem det det de ønsker av informasjon, det er vi også pålagt. Men de får fortløpende innsyn i det de ønsker å ha.

EU-kommisjonen bekrefter

I en pressemelding skriver EU-kommisjonen at de bekrefter å ha gjennomført uanmeldte inspeksjoner hos «flere selskaper som driver med oppdrett av atlanterhavslaks».

«Kommisjonen har bekymringer om at selskapene som er inspisert kan ha brutt EUs monopol-regler som forbyr kartellsamarbeid og restriktiv forretningspraksis», heter det i pressemeldingen.

Det understrekes at inspeksjonene ikke betyr at selskapene er skyldig i slik konkurransevridende adferd.