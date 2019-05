Laksedød etter algeinvasjonen rammer kommunene hardt

Algeinvasjonen som har pågått i en drøy uke har så langt drept over 11.000 tonn oppdrettslaks og medført krise for flere oppdrettere og slakterier i Troms og Nordland.

– Det kunne nok kanskje vært en idé å ha et varslingssystem, men jeg skjønner at noe slikt er vanskelig å få til, sier Wilhelmsson.

Tidligere har Norge hatt et varslingssystem for alger og andre trusler mot fisk, men det ble lagt ned i 2010 .

Her vil det mest sannsynlig bli store permitteringer.

Hun kaller situasjonen i kommunen for «svært alvorlig» ettersom Northern Lights Salmon kan ha tapt over 4.000 tonn laks.

– Det er en tragedie for både kommunen og bedriftene som er berørt, sier næringssjef Torunn Wilhelmsson.

I Ibestad kommune, som har 1.400 innbyggere, er sjømatnæringen den klart største arbeidsgiveren.

Her er det spesielt slakteriet Breivoll Marine som får fisk fra Sørrollnes og Northern Lights, som er rammet.

– Med all den laksen som er død, så kan det blir permitteringer, og det er klart det får konsekvenser når folk blir gående permittert, sier ordfører Dag Sigurd Brustind (H).

– Bare slakteriet alene har stor betydning, og her må trolig hoveddelen av de ansatte permitteres, legger han til.

I tillegg frykter ordføreren at andre bedrifter også må nedbemanne.

– Når oppdretterne går ned i aktivitet, så påvirker det også leverandører og andre som har kontrakter med dem. Det er ofte snakk om familiebedrifter som er tett knyttet til det lokale miljøet, sier han.

Han understreker at han er svært imponert over innsatsen som er gjort for å begrense skadene, og vil gjerne uttrykke medfølelse med dem som nå står på natt og dag.

Kart over hvilke kommuner som er berørt av algeinvasjonen per 22. mai 2019. De røde kommunene har anlegg eller selskaper som er berørt av dødsalgen, mens gule områder står i fare for å bli rammet.

Hjelp fra regjeringen

Ibestad-ordføreren sier det kan bli nødvendig å be om hjelp fra høyere instanser, og nevner den statlige støtten bøndene fikk etter tørken.

– Oppdretterne skal ha en endelig kontroll i løpet av denne uken, og da kan vi se på de samfunnsmessige betydningene, vi har ikke konkludert ennå, sier han.

– Det er jo ikke over ennå, og algene kan komme på nytt. Det er klart det har negative konsekvenser for kommunen, men nøyaktig hvor mye det blir, vet vi ikke ennå, sier han.

Onsdag sier fiskeriminister Harald T. Nesvik at det er naturlig å drøfte tiltak for å hjelpe oppdrettsbransjen.

Lødingen kommune

– Vi følger med og det er en veldig stor bekymring i kommunen, sier Atle Daniel Andersen (Ap), som er ordfører i Lødingen kommune, til E24.

Kommunen har flere oppdrettsanlegg som nå er rammet av de giftige algene: Morten Laks, Nordlaks og Ellingsen Laks.

Totalt er rundt 30 arbeidsplasser knyttet til lakseoppdrett i kommunen med 2.100 innbyggere, men ordføreren har foreløpig ikke oversikt over hvor hardt de ulike anleggene er rammet.

– Jeg er i aller høyeste grad bekymret for permitteringer og stopp i virksomheten, sier Andersen.

– Det vil gi økonomiske konsekvenser for eierne, men også ringvirkninger rundt om i kommunen.

Andersen holder nå løpende kontakt med oppdretterne for å orientere seg om situasjonen.