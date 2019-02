Brått inntektsfall for Bjørgen i fjor

Etter en historisk god karriere som ble avsluttet med OL-gull i Pyeongchang, la Marit Bjørgen i april opp som skiløper.

Selskapet Tiram Holding som er heleid av den tidligere langrennsløperen endte fjoråret med inntekter på 795.000 kroner, en nedgang på over 70 prosent fra tre millioner kroner i 2017.

Det kommer frem av selskapets årsregnskap som nylig er kunngjort i Brønnøysundregistrene.

Selskapet har ifølge vedtektene som formål å «utføre konsulentbistand innen trening/motivasjon/foredragsvirksomhet og det som står i forbindelse med det» og «foreta investeringer i verdipapirer og fast eiendom, herunder delta i andre selskaper».

Driftsresultatet i fjor endte på 772.999 kroner, ned fra 2,98 millioner kroner året før. Samtidig endte årsresultatet på 480.000 kroner, ned fra 2,58 millioner kroner året før.

– Jeg kjenner at jeg ikke har den motivasjonen som trengs for å gi 100 prosent en sesong til, og derfor velger jeg å legge opp, sa Bjørgen til NRK da hun offentliggjorde at karrieren var over.

Tidenes mestvinnende vinterolympier

Gjennom karrieren har Bjørgen mottatt 2,7 millioner sveitserfranc i premiepenger bare i verdenscupen. Ut fra helgens vekslingskurs tilsvarer dette like under 23 millioner kroner, ifølge Finansavisen.

I skattelistene for 2017 hadde Marit Bjørgen 41,58 millioner kroner i ligningsformue. Eks-skiløperens ligningsinntekt var på 4,58 millioner kroner i 2017.

Etter OL i Pyeongchang kunne Bjørgen titulere seg som tidenes mestvinnende vinterolympier etter å ha tatt åtte OL-gull i løpet av karrieren. Samtidig tok hun 18 VM-gull og 41 internasjonale mesterskapsmedaljer totalt.